Samambaia recebe Caravana do Empreendedor de 14 a 25 de março

Com orientações sobre o processo de abertura de empresas, empresários terão palestras de capacitação

Para quem está começando uma empresa e quer tirar dúvidas ou mesmo para quem precisa daquele “empurrãozinho” final para decidir abrir o próprio negócio, a Associação de Educação,Cultura e Economia Criativa segue com o projeto Caravana do Empreendedor, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do GDF, passará por Samambaia nos 14 a 25 de março.

A ação lançada em 2021 tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico para a geração de emprego e renda no Distrito Federal. O evento será na entrada da Administração Regional de Samambaia de 14 a 25 de março.

Durante o período, empresários locais poderão ter acesso às informações e andamentos dos processos dos programas de incentivo como o Pró-DF I e Pro-DF II, Desenvolve-DF e serviços como, orientação quanto à abertura de CNPJ; auxílio para autônomos e informais visando à formalização e abertura do MEI; atendimento com contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário; orientações de representantes de bancos a empreendedores para acesso a linhas de créditos; analistas técnicos para consulta de processos em andamento do Pró-DF e antigos programas de incentivo, além de palestras de capacitação.

Nas palestras, diversas temáticas serão abordadas, entre elas marketing digital, afro-empreendedorismo, inovação, educação financeira, tributos trabalhistas entre outros. Osatendimentos serão realizados por contadores de 9h às 18h, de segunda a sexta, sob agendamento prévio no whatsapp (61) 99317-6542 para evitar aglomerações.

Confira a programação completa de palestras, sempre às 19h:

Primeira semana:

Segunda-feira (14): Marketing Digital

Terça-feira (15): Afro-empreendedorismo

Quarta-feira (16):

Inovação

Quinta-feira (17): Como melhorar a performance em vendas?

Sexta-feira (18): Educação Financeira, como controlar as finanças

Segunda semana:

Segunda-feira (21): Competitividade: qual o papel do líder?

Terça-feira (22): Colaborativismo: uma forma inteligente de crescer

Quarta-feira (23): Tributos Fiscais e Trabalhistas

Quinta-feira (24): Como fomentar o seu negócio por meio do networking

Sexta-feira (25): Empreendedorismo: o que é ser um empreendedor na prática?

Depois de Samambaia, o projeto segue para o Recanto das Emas, de 14 a 25 de abril, Sobradinho, de 16 a 27 de maio, e Planaltina, de 13 a 29 de junho.