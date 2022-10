Samambaia completa 33 anos com R$ 194 mi em infraestrutura e educação

Moradores são beneficiados com obras de ampliação do hospital, construção de creches e escolas, reformas de pavimento e novas calçadas

A segunda região administrativa mais populosa do Distrito Federal tem motivos de sobra para comemorar o 33º aniversário de fundação, celebrado nesta terça-feira (25) com desfile cívico, corte de bolo e missa em Ação de Graças.

Nos últimos anos, os mais de 240 mil habitantes viram a cidade se desenvolver. Desde 2019, foram investidos R$ 194 milhões em obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança.

O administrador da cidade, Claudeci Ferreira, afirma: “Samambaia tem recebido investimentos para melhorar a qualidade de vida da população. É uma cidade que tem um canteiro de obras imenso, uma região muito promissora, com comércio pulsante e desenvolvimento econômico. Hoje, as pessoas não precisam mais sair da cidade, tanto em termos de lazer como de serviços. [A cidade] está crescendo e vai crescer muito ainda”.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Do total de R$ 194 milhões em investimentos, os destaques, na área da saúde, foram a ampliação do Hospital de Samambaia (HRSam), com a construção do acoplado que aumentou a capacidade de atendimento, e a inauguração de uma unidade básica de saúde, a UBS 11, na Expansão da Samambaia. As duas obras somam R$ 11,5 milhões.

No setor da educação, por exemplo, foram investidos R$ 59 milhões para reconstruir escolas antigas e criar novas. A população viu o surgimento de quatro centros de educação de primeira infância (Cepis): Bem-Te-Vi 409, Azulão 425, Bambu 208 e Periquito 607. Nas escolas estão sendo feitas as obras de reconstrução da EC 425, com investimento de R$ 9,6 milhões, e de criação da EC 408, com R$ 1,2 milhão. Juntas, as duas unidades vão atender mais de 1,5 mil alunos. Também foram licitadas as reformas das ECs 410 e 415. Já foram entregues as benfeitorias nos CEFs 411, 427 e 312, que tiveram a cobertura das quadras poliesportivas.

Nos investimentos em obras de infraestrutura, Samambaia teve a implantação de pavimentação, drenagem, calçadas e iluminação LED. É o caso da reforma do calçadão das quadras 501 a 509 e 301 a 309 e da Segunda Avenida Oeste, bem como da chegada do asfalto à Expansão. Só de luminárias, foram mais de 5,6 mil implantadas com investimento de R$ 8 milhões. Também foram instalados 70 novos abrigos de passageiros com acessibilidade.

Esporte e lazer

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

O estudante Isaque Pontes Maciel, 19 anos, é um dos que percebem as mudanças na cidade. “Lá na Expansão melhorou muito”, ressalta. “Era só terra, chovia e virava lama. Também teve o asfalto na Quadra 800”. Já a mãe do jovem, a técnica em enfermagem Lídia de Sousa, 33, lembra de outras ações do governo que melhoraram a cidade: “Gosto muito do calçadão. Vejo muita gente fazendo ginástica por lá”. Ela se refere à estrutura do ponto de encontro comunitário (PEC), outra novidade que Samambaia recebeu nestes quatro anos. Foram implantados ao menos nove pela cidade.

O lazer e o esporte também contaram com avanços. Com o projeto Reviva Parque, do Instituto Brasília Ambiental, o Parque Três Meninas, mais conhecido pela população como Chácara, ganhou pintura e novos bebedouros. A calçada em frente ao Centro Olímpico (COP) também foi reformada.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Estão sendo reformadas ainda quadras poliesportivas e de gramado sintético e parquinhos nas quadras 106, 108, 113, 118, 123, 204/206, 205, 209, 221, 309, 417, 421, 425, 571, 519, 619 e 639. Morador da Quadra 118, o aposentado Francisco Silvestre, 71, se diz animado com a reforma do gramado sintético perto de sua casa: “É um local maravilhoso. O pessoal usa bastante. Três vezes por semana tem aula ali. Ter esse movimento traz mais segurança para a gente”.

As obras são feitas pela administração regional em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e apoio do programa RenovaDF, da Secretaria de Trabalho (Setrab). “Temos esse zelo do porta a porta, fazemos o que é pontual de zeladoria para dar melhorias à população”, reforça o administrador. Para isso, a administração aumentou o efetivo de reeducandos de 12 para 40. “É mais uma força de trabalho para podermos atender a população”, explica o gestor.

Próximos passos

Assim como ocorreu em outras cidades, a Feira Permanente da Quadra 202 foi reformada, um investimento de R$ 1 milhão destinado a melhorar a estrutura para os mais de 100 feirantes e os visitantes. Agora, o governo está se preparando para regularizar as feiras da 303 e 510, com o objetivo de reformá-las.

Outra ação do governo em Samambaia foi a remoção de 79 famílias do Morro do Sabão, garantindo a desocupação do Parque Gatumé, reserva ecológica que serve de refúgio para a vida silvestre. “Elas foram realocadas, recebendo mais dignidade”, informa Claudeci Ferreira.

As melhorias não param na cidade. De acordo com o administrador, já estão previstas a construção de um restaurante comunitário na Expansão de Samambaia, a ampliação de duas estações do metrô e a criação da ciclovia para interligar a região central até a Expansão.

Para comemorar – 33º aniversário de Samambaia

→ 9h às 16h – Carreta da Mulher (Escola Classe 431)*

→ 19h – Missa em Ação de Graças Paróquia Nossa Senhora Aparecida

*Os serviços também serão ofertados na quinta-feira (27) e em 3, 4 e 5 de novembro.

Com informações da Agência Brasília