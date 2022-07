Saiba tudo sobre Gestão de RH: Um curso para quem gosta de pessoas!

A escolha do curso certo costuma ser um processo que gera dúvidas entre os estudantes. Nesse caso, analisar o interesse pela profissão, o mercado de atuação, o retorno financeiro, as oportunidades na carreira, entre outras características, ajudam no processo de decisão.

Uma das áreas que mais vem ganhando destaque no mercado de trabalho e crescendo no âmbito acadêmico é Gestão de RH. Neste artigo vamos falar sobre a graduação e o que faz um gestor de recursos humanos, para tentar ajudar quem está na dúvida sobre o curso e/ou deseja conhecer mais sobre. Fique até o final para saber detalhes e indicações de onde se matricular!

O que é Gestão de RH e o que faz um profissional da área?

De forma resumida, a gestão de RH é responsável por construir uma relação vantajosa e saudável entre empresa e colaborador, encontrando pontos de benefício em comum para ambas as partes. Um(a) gestor(a) de recursos humanos é responsável por desenvolver diferentes frentes da área com a estratégia certa para otimizar processos e trazer melhorias. Veja alguns exemplos de atividades desempenhadas por este profissional:

Recrutamento e seleção;

Treinamento e desenvolvimento;

Elaboração de plano carreira para os colaboradores;

Melhorias na cultura organizacional;

E muito mais!

De modo geral, um bom gestor de RH precisa dominar o conhecimento sobre a operação das principais atividades realizadas pela empresa para trazer inovações de formas estratégicas e benéficas para todos os envolvidos na organização.

Como é o curso de Gestão de RH?

A graduação em Gestão de RH tem duração de 2 anos e prepara o profissional para lidar com as atividades mencionadas acima e as demais de responsabilidade do setor. Ao longo do curso o aluno estuda disciplinas de legislação trabalhista, negociação e solução de conflitos, plano de cargos e salários, entre outras. O conhecimento adquirido durante o curso é fundamental para que o gestor esteja atento às diversas nuances que envolvem o RH.

Além do conhecimento teórico, o gestor desenvolve durante a graduação características como empatia, capacidade de interpretar comportamento e poder de incentivar o pensamento de equipe em prol da organização.

Depois de formado, o profissional pode ter salários que variam de R$1.486,19 até R$6.132,00 (dados retirados do SINE – Site Nacional de Empregos), dependendo do nível de capacidade profissional e do porte da empresa.

Onde estudar Gestão de RH em Brasília?

O curso de Gestão de RH do UniProcessus desenvolve habilidades práticas para que o aluno já saia da faculdade com conhecimento sobre softwares e processos necessários para atuar em um departamento 4tão importante para as empresas. É oferecido presencialmente no campus de Águas Claras e também na modalidade EAD remoto, e tem oportunidades especiais para os leitores deste artigo.

O mercado de trabalho nessa área sempre está em busca de profissionais que sejam capazes de mostrar a eficácia do RH nos resultados obtidos pela empresa, e a demanda por essa capacidade está cada dia mais latente em órgãos públicos e empresas privadas.

Esperamos ter ajudado quem tem dúvidas sobre o curso a tomar a decisão de seguir em frente. Reunimos as informações necessárias para apresentar mais sobre Gestão de RH aos estudantes interessados na área com o intuito de incentivar o surgimento de novos profissionais. Entre em contato com o UniProcessus e tenha mais informações sobre a graduação que irá mudar a sua história profissional!