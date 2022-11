Saiba como ficará o trânsito nas principais rodovias do DF em dia de jogo do Brasil

As operações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) vão mudar de acordo com o horário do jogo

Nesta quinta-feira (24) e em 2/12, dias para os quais o Governo do Distrito Federal (GDF) determinou ponto facultativo a partir das 14h por conta dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, as operações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) programadas para o final da tarde serão feitas das 13h30 às 15h30. Já na próxima segunda (28), para quando foi decretado ponto facultativo durante o dia todo, a operação será realizada nos horários normais, de manhã e à tarde. Ou seja, nessa data as operações de fluidez ocorrerão na DF-001, das 6h às 9h e das 17h às 19h45; na DF-070, das 6h às 9h20 e das 17h às 19h45, e na DF-095, das 6h às 9h20 e das 17h30 às 19h45. As operações na Barragem do Paranoá e na DF-250 não ocorrerão nesta quinta-feira (24) e em 2/12. Nesses mesmos dias, o Viaduto Israel Pinheiro, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), será fechado das 13h30 às 15h30. Com informações da Agência Brasília