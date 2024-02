Saiba como fazer uma reunião livre e contribuir para o Plano Diretor

População tem até 31 de março para realizar esses encontros e discutir o planejamento para o DF

Uma das diferentes formas de a sociedade participar da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) é por meio das reuniões livres, que são encontros organizados pela população para discutir o planejamento do Distrito Federal. Os interessados têm até 31 de março para realizar essas reuniões e contribuir com a construção do Plano Diretor.

Qualquer cidadão ou entidade pode fazer uma reunião livre e tratar de assuntos relacionados ao Pdot. Primeiro, é preciso acessar o site do Plano Diretor, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). No menu superior, busque a aba “Como Participar?” Ao clicar nela, aparece o tópico “Reuniões livres”, onde estão os documentos e informações necessárias para realizar o encontro.

Confira o que cada reunião livre precisa ter:

→ Mínimo de 15 participantes;

→ Registro da reunião, com lista de presença, fotos e contato da pessoa responsável;

→ Sugestões da população sintetizadas em propostas.

“Criamos esse instrumento da reunião livre para o cidadão poder, de modo organizado e representativo, apresentar suas contribuições para nós podermos recepcionar, entender e analisar quais são as demandas que ocorrem de forma mais localizada dentro do território”, explicou o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco.

Os encontros podem discutir um ou mais eixos temáticos do Pdot, que são Desenvolvimento econômico sustentável e centralidades, Meio ambiente e infraestrutura, Ruralidades, Mobilidade, Habitação e regularização fundiária, Território resiliente e Gestão de valorização social da terra.

Encaminhando propostas

Depois que a reunião for feita, é hora de encaminhar as propostas apresentadas. Para fazer esse procedimento, é preciso ir até o site do Pdot e clicar no canto superior, em “login”.

Após efetuar o login ou registrar-se, volte à página inicial do portal e na aba “Reuniões livres” e clique no botão “Participe”. Um formulário se abrirá, e você deve preencher as informações a respeito do encontro e anexar a documentação exigida. No campo “Regiões administrativas da reunião”, você deve informar a região onde a reunião ocorreu.

Ao terminar, basta clicar em “enviar”, e a sua reunião estará devidamente registrada. A Seduh lembra que o registro de cada reunião livre deve ser feito até 15 dias após a realização do encontro.

Com informações da agência Brasília