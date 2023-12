Saiba como evitar a presença de escorpiões em casa

Os escorpiões são aracnídeos com hábitos de caça noturno, com predisposição alimentar a insetos, principalmente baratas

Estando ou não no período de chuvas, os escorpiões têm ficado mais ativos, levando a cada vez mais acidentes. Segundo dados da Secretaria da Saúde do Distrito Federal (SES DF), entre janeiro a outubro deste ano, foram identificados 2.360 casos de acidente envolvendo o animal. Já no ano de 2022 inteiro foram contabilizados 2.192 casos, um aumento de 7,66%. Ainda de acordo com a pasta, as regiões administrativas com mais ocorrências de acidentes são Planaltina, Ceilândia, Samambaia e São Sebastião.

“Nos últimos anos, nós temos visto um aumento importante na quantidade de acidentes causados por escorpiões no Distrito Federal. Vários fatores podem explicar essa situação, entre eles o crescimento desordenado das cidades e a ocupação irregular do solo”, explica Israel Martins, biólogo da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da SES-DF.

Para evitar a presença dos animais peçonhentos em casa, é necessário não lhes fornecer esconderijo nem alimento. Os escorpiões são aracnídeos com hábitos de caça noturno, com predisposição alimentar a insetos, principalmente baratas. Manter a casa e seus arredores livres de entulho, madeira acumulada, e mato alto evita que o escorpião tenha onde se esconder. Mas é necessário ficar atento, pois lugares menos óbvios podem ser seu esconderijo também. “Sempre olhe embaixo de travesseiros, faça uma busca geral em armários, levante o colchão, sacuda roupas antes de vestir, e não deixe que se acumule roupas por lavar ou até lavadas nos cômodos, porque são bons esconderijos para o escorpião. É muito importante a busca ativa e a constante limpeza e supervisão na casa, dentro e fora”, explica Vilma Feitosa, bióloga da Vigilância Ambiental.

Fechar ralos de banheiros, tanques e pias, limpar periodicamente as caixas de esgoto e gordura, providenciar a vedação de frestas em paredes, muros, rodapés, janelas e portas são outros hábitos que também ajudam o animal a não se instalar ou ter uma via para entrar em casa.

Apesar de ser necessário e responsável mover atenção para os cuidados com a casa, é importante fazê-lo com precaução. Segundo explica Vilma, o animal terá o instinto de se defender caso se sinta ameaçado, nunca o fazendo gratuitamente, mas como uma resposta. Para lidar com locais em que se suspeite da presença de escorpiões, a bióloga recomenda o uso de botas e luvas de proteção. Mas caso o animal seja, de fato, visto, a vigilância sanitária deve ser comunicada pelos números 160 e (61) 2017-1344 ou pelo e-mail [email protected] para agendamento da inspeção. Assim que possível, uma equipe é enviada à residência para a busca dos bichos em caixas de esgoto, entulhos e outros locais, além da orientação aos moradores.

No caso de algum acidente, é importante lavar a região da picada com água e sabão e se encaminhar para uma unidade pública de saúde, de preferência com uma foto do animal ou com o animal em si para a identificação e correta aplicação do soro. Existem 3 tipos de escorpião no DF, o amarelo, o pata rajada e o preto. A depender da espécie, o caso pode ser mais ou menos grave. O escorpião mais comum em ambientes urbanos é o amarelo e é, também, o mais perigoso. A picada de escorpião pode ser letal, dependendo da vítima, de fatores como peso, idade, alergias e outras patologias. Crianças e Idosos, por via de regra, tendem a ser mais afetados.

O DF conta com 11 unidades de saúde com o soro antiveneno disponível. São elas: Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), na Asa Sul, Hospital Regional de Guará (HRGu), Hospital Regional de Brazlândia, Hospital da Região Leste, no Paranoá, Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Hospital Regional do Gama (HRG), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital Regional de Planaltina (HRP), Hospital Regional de Sobradinho (HRS), Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e Hospital Regional da Asa Norte (Hran).