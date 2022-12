Saiba como concorrer a bolsa de estudo integral em cursos superiores

Programa garante o acesso gratuito a servidores e empregados públicos e ex-alunos da rede pública do Distrito Federal

Servidores públicos efetivos, empregados públicos e ex-alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal têm até as 18h desta sexta-feira (9) para se inscreverem no processo seletivo do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo, gerido pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad). Para concorrer, é preciso preencher o formulário de inscrição eletrônico disponível neste link.

O edital, publicado pela Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) do Diário Oficial do DF (DODF) prevê 87 bolsas integrais para o primeiro semestre de 2023 ofertadas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UDF).

Há oportunidades para 22 cursos superiores, entre eles bacharelados em administração, ciência política, ciências contábeis, direito, jornalismo, pedagogia e relações internacionais em três turnos: matutino, vespertino e noturno. A quantidade de vagas por curso pode sofrer modificações sem prévio aviso.

O processo de concessão das bolsas tem etapas distintas de seleção para servidores públicos e da rede pública de ensino (sociedade civil). No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Para os candidatos da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF, participação na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e média mínima obtida de 400 pontos, além da comprovação de hipossuficiência de renda familiar.

O resultado final da seleção será publicado no DODF e no site https://egov.df.gov.br/processo-seletivo-1o-semestre-de-2023/ e será enviado por ofício ao UDF.

O Programa de Concessão de Bolsas de Estudo existe no Governo do Distrito Federal (GDF) desde o final da década de 1960. O objetivo é garantir oportunidade de acesso totalmente gratuito ao ensino superior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília