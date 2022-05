Saiba como ajudar uma pessoa em situação de rua nesse frio

Com a intensidade do frio chegando na capital, os brasilienses podem colaborar com as pessoas em situação de rua

Com a intensidade do frio chegando na capital, os brasilienses podem colaborar com as pessoas em situação de rua. O cidadão pode entregar cobertores e agasalhos nos dois centros Pop e nas 12 unidades dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), bem como em todos os pontos disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para atendimento ao público.

A Sedes ressalta que realizar a doação é um ato pessoal e voluntário e que a objetivo é amenizar os efeitos das baixas temperaturas para esse público.

“São unidades com atuação direta junto à população em situação de rua. O contato contínuo durante o atendimento vai ser fundamental para que as peças cheguem o mais rapidamente a quem mais precisa”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Confira abaixo os endereços das unidades socioassistenciais.

Centros Pop (funcionam diariamente das 7h às 19h)

– Taguatinga: QNF 24 A/E nº 2. Módulo A

– Brasília: SGAS 903, Conjunto C

Creas (funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 18h)

– Brasília: SGAS 614/615, Lote 104 (L2 Sul)

– Brazlândia: A/E nº 1, lotes K/L

– Ceilândia: QNM 16, AE, Módulo A

– Diversidade: SGAS 614/615, Lote 104 (L2 Sul)

– Estrutural: AE 9 – Setor Central

– Gama: AE 11/13 – Setor Central

– Núcleo Bandeirante: Avenida Central, AE, Lote E

– Planaltina: AE H, Lote 6 – Setor Central

– Samambaia: QN 419, AE 1

– São Sebastião: Quadra 101, AE s/nº, Administração Regional

– Sobradinho: Quadra 6, AE nº 3

– Taguatinga: AE nº 9 – Setor D Sul.

Outra opção para quem quer ajudar fazer a doação de cobertores e agasalhos diretamente para as instituições cadastradas no Conselho de Assistência Social (CAS-DF).

Mobilização de outros órgãos

Nesta quinta-feira (19), para proteger a população em situação de vulnerabilidade, que não possui o vestuário adequado para a queda de temperatura, a Defesa Civil, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) arrecadaram agasalhos, cobertores e roupas em geral.

As doações, que serão encaminhadas a moradores de rua, entidades assistenciais, hospitais e albergues, precisam estar em condições de uso e limpas. O cidadão deve colocar os itens em sacolas plásticas, preferencialmente transparentes, e entregar no ponto de coleta mais próximo.

A Defesa Civil e o CBMDF começam a receber doações na próxima segunda (23), com a campanha Agasalho Solidário 2022. Os itens devem ser levados ao Quartel Operacional do Corpo de Bombeiros e ao Centro de Capacitação Física e Academia de Bombeiros Militares – localizados no Setor Policial Sul (SPS) – e ao Quartel do Comando-Geral, no Setor de Administração Municipal (SAM), Quadra 2.

As doações também poderão ser deixadas nos batalhões da corporação localizados nas regiões administrativas. O foco da campanha é a arrecadação de agasalhos e cobertores, mas também estão sendo recebidos lençóis, roupas e calçados.

*Com informações da Agência Brasília