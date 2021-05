Sábado e domingo com 6 pontos para vacinar contra a covid-19

Todos os endereços do fim de semana atenderão em sistema drive-thru, das 9h às 17h

A vacinação contra a covid-19 segue ininterrupta no DF. Neste final de semana, seis pontos drive-thru irão administrar as vacinas em três regiões de saúde. Os pontos estarão abertos das 9h às 17h e receberão o público de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades (a partir dos 25 anos), pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Arte: Secretaria de Saúde

A vacinação será realizada nos drives do Taguaparque, Uniplan (Águas Claras), Sesc de Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e no Mané Garrincha.

Na última semana, a Secretaria de Saúde recebeu duas remessas de vacinas. Com esse novo lote, foi possível ampliar o grupo prioritário para pessoas acima dos 25 anos com comorbidades e profissionais aeroportuários.

A pasta também abriu um novo agendamento para os profissionais de saúde, que possuem registro nos conselhos de classe, e para os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.