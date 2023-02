Sábado de momo com mais de 1.500 pessoas vacinadas

Equipes da Secretaria de Saúde aplicaram imunizantes contra a covid-19 e outras doenças para crianças e adultos

Com 20 locais de vacinação abertos, a Secretaria de Saúde fez deste sábado (18) um dia de oportunidade para quem estava com alguma vacina em atraso. Foram mais de 1.500 doses aplicadas, atendendo desde crianças até idosos.

A advogada Marina Marinho, 35 anos, aproveitou a presença de uma equipe de vacinação no shopping DF Plaza, em Águas Claras, para garantir a dose de reforço para os filhos Lorena e Enzo, de 12 e 11 anos. “No ‘postinho’ (unidade básica de saúde) perto da minha casa, informaram que ia ter atendimento aqui hoje”, conta.

A importância de receber a dose de reforço contra a covid-19 foi lembrada pela estudante Mariana Campos, 12 anos. “Fico feliz de tomar a vacina na volta às aulas”, comemora. Ela se imunizou no shopping Conjunto Nacional, na região central do DF, uma ação itinerante que atraiu quem trabalhava neste sábado.

Foi o caso de Rosalina Albuquerque, 41. Moradora de Valparaíso (GO), a agente de limpeza disse ter sido um alívio finalmente receber a dose de reforço. “As primeiras duas doses eu tomei no começo da vacinação e não tinha tido tempo para a terceira”, revela.

Atualmente, todas as pessoas com mais de 5 anos de idade podem receber a dose de reforço no Distrito Federal, desde que respeitado o intervalo de quatro meses da segunda dose. A cobertura, porém, está baixa: até o dia 13 de fevereiro, menos de 50% dos moradores do DF retornaram para receber o reforço.

Além de dezenas de pontos de vacinação em funcionamento nos dias úteis, a Secretaria de Saúde faz ações aos fins de semana para ampliar as coberturas. Nos seis primeiros sábados do ano, já foram 7.200 doses aplicadas.

Além da covid

Neste sábado, somente nos dois shoppings, foram 626 doses aplicadas. A enfermeira Leuda Rodrigues, da Unidade Básica de Saúde 3 de Taguatinga, que esteve no DF Plaza, destaca que a maioria (389) não era de vacinas contra a covid-19, e sim de outros imunizantes do calendário de vacinação. “Atualizamos muita caderneta e teve gente que atualizou quatro, cinco vacinas”, diz.

Um deles foi o servidor público Rodrigo de Oliveira Alves, 33. Ele já estava com toda a vacinação contra a covid-19 em dia, mas nem lembrava de outros imunizantes. Acabou tomando a antitetânica, a tríplice viral e a vacina da hepatite B. “Era uma coisa que eu estava querendo há algum tempo, e aqui no shopping ajudou”.

*Com informações da Secretaria de Saúde