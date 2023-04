Sábado começa com frio e chuva em Brasília

No período da tarde, a máxima deve ser de 25ºC, mas com o chegar da noite, a temperatura volta a cair em Brasília

Após as comemorações pelo aniversário de Brasília, que fez 63 anos na última sexta-feira (21), com vários eventos realizados ao decorrer do dia, a capital federal amanheceu com o clima bem diferente, frio e chuvoso.

De madrugada, os teromômetros chegaram a 17ºC. No período da tarde, a máxima deve ser de 25ºC, mas com o chegar da noite, a temperatura volta a cair. Sem sol e com muitas nuvens, a previsão é de precipitação.

O vento também ajuda na sensação térmica, já que deve se manter a uma velocidade média de 20 km/h. Pela manhã, o pico deve ser de 27 km/h.