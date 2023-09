Sábado (2) tem Carro da Vacina no Condomínio Privê, em Ceilândia

Também haverá imunização em outros 20 locais em várias regiões do DF

O Carro da Vacina vai percorrer neste sábado (2) as ruas do Condomínio Privê, em Ceilândia. Outros 20 locais terão vacinação em diferentes Regiões Administrativas do DF (Plano Piloto, Lago Sul, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Estrutural, Ceilândia, Riacho Fundo, Gama, Santa Maria, Paranoá, Planaltina, Arapoanga e Sobradinho). A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Em todas as localidades de atendimento estarão disponíveis os imunizantes contra a covid-19 e a gripe (influenza), além daqueles listados no calendário de vacinas (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio etc.), com exceção da BCG. Poderão receber as doses: bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A orientação é levar documento de identidade e cartão de vacinação.

A SES-DF tem trabalhado para expandir a vacinação fora das unidades de saúde. Neste sábado, equipes da pasta atuarão também em ações externas no Alameda Shopping (Taguatinga), Centro Comercial Gilberto Salomão (Lago Sul), Paróquia Bom Jesus (Ceilândia) e no evento Fecomércio Mais Perto de Todos, em Arapoanga; além do Carro da Vacina. O dia conta ainda com o atendimento em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, são mais de cem salas de vacina preparadas para receber pessoas de todas as idades. Em adição, a SES-DF realiza atividades em escolas, prédios públicos e outros locais de grande concentração de pessoas.