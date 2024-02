Ruas de Vicente Pires recebem serviços de drenagem e manutenção asfáltica

Recuperação da pavimentação e abertura de pontos de drenagem foram realizadas nas ruas 10 e 12 e na Avenida da Misericórdia

Durante este período chuvoso, a Administração Regional de Vicente Pires tem se dedicado diariamente a amenizar os problemas decorrentes das chuvas dos últimos dias. Nesta quinta-feira (22), os funcionários realizaram trabalhos de manutenção e recuperação asfáltica nas vias da região.

Em um trecho da Rua 10, visando facilitar o escoamento das águas pluviais, que causavam poças e danos à via, os funcionários construíram uma nova boca de lobo para direcionar o grande volume de água. “Realizamos uma pequena intervenção, desviando o curso da água para uma área vegetada, solucionando os problemas presentes”, afirma o diretor de obras da administração da cidade, Matheus Vidal.

Além disso, foram aplicadas três toneladas de massa asfáltica para a recuperação da Rua 12 e da Avenida da Misericórdia. O administrador regional, Gilvando Galdino, ressalta que as ações de manutenção para identificar e reparar os danos causados pelas tempestades são realizadas diariamente.

“Estamos implementando diversas medidas para minimizar ao máximo os transtornos para a população. Diariamente, equipes percorrem as ruas para identificar possíveis erosões, árvores caídas ou que necessitam de poda. Atuamos para resolver essas questões o mais rápido possível, até o período de estiagem, e também acionamos outros órgãos do GDF”, explica o administrador.

Ações do GDF

Durante os períodos chuvosos, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem respondido prontamente aos impactos causados pelas tempestades. As equipes estão monitorando áreas consideradas de risco e mapeando as ações, especialmente reforçando encostas, realizando a limpeza das redes de drenagem, removendo água acumulada e recuperando a pavimentação das vias afetadas em diversas regiões administrativas.

Os trabalhos emergenciais estão previstos no decreto nº 45.405, de 12 de janeiro, que declarou o Distrito Federal em estado de emergência devido às chuvas. A norma mantém as equipes em alerta máximo para atender a população em situações de risco e minimizar os transtornos causados pelas tempestades.

A população pode solicitar ações relacionadas à infraestrutura das cidades por meio do site da Ouvidoria, pelo número 162 ou diretamente nas administrações regionais. Os canais também estão abertos para receber elogios e críticas.

Com informações da Agência Brasília