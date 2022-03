Round 2: Celina Leão e Ibaneis voltam a disparar contra o ex-governador Rollemberg

A turma que sentou naquela cadeira, nos últimos dez anos, eram um bando de preguiçosos”, alfinetou o governador

O governador Ibaneis Rocha esteve presente em solenidade de regularização de chácaras do Núcleo Rural Córrego do Torto, trecho 2, no Lago Norte. Na manhã desta sexta-feira (18), o chefe do executivo local assinou a Ordem de Serviço para obras de infraestrutura no Parque das Garças e voltou a alfinetar o ex-governador, Rodrigo Rollemberg, que acusa o atual chefe do executivo de não gostar das pessoas e de não fazer nada por elas.

“O que tinha de bom nos governos anteriores, nos mantivemos. O que era mais ou menos, nós melhoramos e o que era ruim, nós abandonamos. O que tinha de pior no último governo era a preguiça. Essa, nós abandonamos mesmo. A turma que sentou naquela cadeira, nos últimos dez anos, eram um bando de preguiçosos, que não tinham coragem de enfrentar, trabalhar e tirar as obras do papel”, disparou Ibaneis.

Quem também voltou a bater forte no antigo aliado Rollemberg, foi a deputada federal Celina Leão, também presente no evento. Celina lembrou novamente da queda do viaduto no centro de Brasília, no dia 6 de fevereiro de 2018.

“Na política pode valer tudo, só não pode valer a mentira. O ex governador disse que as pessoas não vivem de obra. Mas ele não tem como negar as obras que estão aí, pois todo mundo vê. As vezes, ele fala isso porque no governo dele, até um viaduto caiu nessa cidade. Por milagre de Deus ninguém morreu”, alfinetou a deputada. “Nós temos quase duas mil obras sendo construídas no Distrito Federal”, finalizou.

O evento contou também com a participação do administrador do Lago Norte Marcelo Ferreira, presidente dos chacareiros do Núcleo do Torto Edson Ferreira, o ex-vice-governador do Distrito Federal Paulo Octavio, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro, o vice-governador Paco Britto e o diretor-técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho.