Upiano une tecnologia e cultura para transformar a comunicação nas ruas de Brasília

A Upiano está prestes a lançar uma plataforma digital inovadora que promete transformar a comunicação urbana. Comemorando mais de 40 anos de atuação nos setores de entretenimento e mídia de rua, a empresa lançará a plataforma ‘UAki’, que permitirá a contratação de painéis de LED para veicular mensagens de pequenos negócios e até anúncios pessoais de forma prática e online, com opções de pagamento flexíveis, tudo ao alcance de um clique.

Com mais de 40 anos de atuação nos dois ramos, a Upiano surgiu da fusão de duas empresas que atuavam no entretenimento e no segmento de comunicação urbana de forma complementar. Dessa união nasceu a Upiano Entretenimento e DOOH (Digital Out of Home), consolidando um novo momento para a marca, agora voltada à convergência entre mídia digital externa e experiências culturais. “O que antes era apenas OOH (Out of Home), hoje é Digital out of home (DOOH) e isso muda tudo”, explica Marcelo Piano, responsável pela empresa. Essa transformação se materializa na integração entre os painéis de LED espalhados pela cidade e as ações realizadas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com projeções internas, ativações de marca e novas formas de engajamento com o público.

A proposta, segundo Marcelo, é ampliar o alcance das marcas ao mesmo tempo em que se oferece uma experiência completa para o espectador, que pode receber cupons de desconto, QR Codes com acesso a promoções, reservas de restaurantes, passagens ou até experiências em resorts. “Tudo isso acontece a partir de uma comunicação pensada para conectar cultura, consumo e serviço de forma inteligente”.

Segundo Marcelo, o mercado de entretenimento precisa, acima de tudo, de divulgação. “Seja pra vender ingresso, seja para formar opinião sobre um artista”, comentou. Ele acredita que a Upiano DOOH é justamente a ferramenta que torna essa difusão possível.

Marcelo acredita que a mídia de rua, especialmente em forma de painéis digitais, é uma poderosa ferramenta para construir platéias e formar opiniões. “Essa mídia de rua é extremamente poderosa hoje em dia”, afirma. Ele explica que, com a convergência das duas empresas — a de mídia exterior e a de eventos —, o objetivo é criar soluções mais integradas para o mercado.

Uma dessas inovações, segundo Marcelo, é a possibilidade de contratar espaços publicitários de forma totalmente digital e acessível. “Através de um portal que criamos, chamado UAki, é possível visualizar e contratar um painel de LED, escolher o período de veiculação, que pode variar de um dia a seis meses, e pagar via cartão de crédito, até parcelado”, detalha. A plataforma foi desenvolvida por Marcelo Piano Filho, o que torna o projeto ainda mais especial para a Upiano.

Com isso, a Upiano busca facilitar a compra e ampliar o alcance das campanhas publicitárias, não apenas para grandes empresas, mas também para pequenos negócios locais que, muitas vezes, têm dificuldades em acessar meios publicitários mais tradicionais. “Vamos dizer que a pessoa tem uma lanchonete e quer testar 15 dias de um painel que fica próximo ao estabelecimento. Ela pode comprar uma grade de 15 dias, pagar esse período pelo cartão parcelado e veicular o conteúdo”, cita.

Esse enfoque mais acessível também se estende à esfera pessoal, permitindo que qualquer pessoa possa anunciar de maneira simples e econômica a plataforma. Desde divulgar a perda de um cachorro, o sucesso de um time, até celebrar momentos pessoais como aniversários ou pedidos de casamento, as possibilidades de divulgação são vastas. Para Marcelo, a internet, através dessa plataforma, oferece soluções práticas e de baixo custo, democratizando ainda mais o poder da comunicação. “Essa é uma das principais novidades que estamos trazendo”, afirma.

Marcelo destaca que a mídia digital, atualmente, tem um grande poder, permitindo que a comunicação seja feita de forma rápida e sem a necessidade de produção de grandes peças publicitárias. ‘Você consegue mandar para o ar a comunicação e fazer ajustes sem custo nenhum. Com um simples toque, você troca a arte’, explica. Segundo ele, isso representa uma grande vantagem da mídia digital dos smartphones, que possibilita a veiculação de informações vistas nas plataformas como Instagram e Facebook diretamente nas ruas.

“O UAki já está no ar e é muito simples de usar”, explica Marcelo. “É só acessar o site uaki.com.br, escolher o ponto de LED onde quer anunciar, selecionar a arte, montar a grade de veiculação e pagar”, salienta. Depois disso, a arte é enviada para a equipe revisar e garantir que esteja tudo dentro da lei, e a divulgação é feita. De acordo com Marcelo, os painéis estão instalados em locais estratégicos, nos dois lados do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, além dos pontos da beira do lago, em frente ao Gilberto Salomão e na EPTG. “Inicialmente, estamos trabalhando com esses pontos físicos, mas já estamos formatando a plataforma para permitir disparos por e-mail e também dar visibilidade nas redes sociais, como Instagram e Facebook”, completa.

Integração de marcas e eventos

Marcelo explica que a plataforma UAki está diretamente conectada aos eventos realizados pela Upiano, criando uma proposta integrada de comunicação para marcas interessadas em alcançar o público de forma ampla. “Vou dar um exemplo: você é um anunciante e quer criar um link de relacionamento com sua marca”, afirma. “A gente vende a comunicação de rua, mas também oferece a comunicação interna, dentro do auditório, onde temos telões de LED. Antes do espetáculo, a sua marca já está sendo projetada ali”. Segundo ele, o conteúdo apresentado durante o evento também pode ser levado para os painéis externos, fortalecendo a presença da marca. “Você começa a convergir com toda a mídia. Tem o relacionamento interno, com ações que podem incluir degustações, cupons de venda, QR Codes com descontos, e a comunicação externa, que reforça a mensagem fora do ambiente do evento”.

A proposta da Upiano com o UAki vai além da exibição em painéis de LED: ela se integra diretamente à programação de eventos culturais no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, criando uma conexão entre experiências presenciais e visibilidade urbana. “Você apresenta o seu produto para o público que está dentro do auditório, com ações como degustações, cupons de venda, descontos, QR Codes e etc e depois leva esse conteúdo para fora, para os nossos painéis digitais espalhados pela cidade”, explica Marcelo. Segundo ele, a ideia é criar um ecossistema de mídia que combine relacionamento direto com o público e o reforço externo da marca.

Eventos que vão acontecer no Centro de Convenções

Entre os destaques da programação de 2025 estão os shows de Roberto Carlos, Lulu Santos, Almir Sater com Renato Teixeira e uma apresentação de Ney Matogrosso. Ainda vai ter uma performance da cantora Alcione. “Essa é a história: trazer o poder do conteúdo artístico e dar a ele uma assinatura patrocinada, aderindo a marca do cliente ao espetáculo”, afirma. Marcelo destaca que essa estratégia permite uma associação inteligente entre artistas e setores comerciais. “O Roberto Carlos, por exemplo, casa bem com um banco, com uma imobiliária. Então projetamos a marca junto ao nome do espetáculo. Ele está tanto na mídia de rua quanto dentro do auditório, impactando seis mil pessoas em dois dias de evento”. Para ele, a força dessa integração facilita a conexão entre marcas e público de forma mais consistente e eficaz.

Marcelo reforça que a convergência entre comunicação e entretenimento é uma tendência sem volta. “A diversão, a informação e a divulgação de produtos e serviços se unem de forma perfeita”, explica. Para ele, a mídia de rua não desaparecerá e os canais tradicionais de comunicação estão migrando para plataformas urbanas e digitais. Ele acredita que a transformação está na forma como a comunicação é acessada hoje, seja nas redes sociais ou nos painéis digitais nas ruas. “A nossa plataforma está estruturada para que qualquer pessoa, como quem perde um cachorro, possa divulgar um aviso para toda Brasília com um simples clique. Está na rede social e também está na rua”, conclui Marcelo, ressaltando que essa integração é o futuro da mídia.