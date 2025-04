Polícia Militar prende homem por ameaçar avó com faca no Guará I

Policiais militares do 4º Batalhão da PMDF prenderam, na noite desta quarta-feira (17), um homem acusado de ameaçar a própria avó com uma faca, no Guará I. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na QE 20, e mobilizou equipes do Grupo Tático Operacional 24 (GTOP 24).

Segundo a corporação, os policiais foram acionados via COPOM após a idosa relatar ter sido ameaçada pelo neto. Ao chegarem ao local, os militares conversaram com a vítima, que confirmou os fatos, mas informaram que o agressor já havia fugido antes da chegada da equipe.

A PM orientou a senhora a acionar novamente a corporação caso o neto retornasse. Minutos depois, um novo chamado indicava que o suspeito havia voltado e a vítima estava em risco iminente. De imediato, os policiais retornaram ao endereço e, após buscas na região, localizaram o homem ainda nas proximidades da residência. Ele foi abordado e portava uma faca.

Diante da situação, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).