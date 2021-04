Rota da Paz: tour virtual pelos templos de Brasília é opção para celebrar a Semana Santa sem sair de casa

Projeto criado pela Setur-DF oferece passeios on-line por santuários que são verdadeiros cartões-postais do DF

Em meio à Semana Santa, que consiste em um momento voltado para o isolamento e a reflexão sobre a vida e o prazer de estar em reunido com a família, mesmo que dessa vez com a distância envolvida, por causa da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) oferece a oportunidade de todos conhecerem esses santuários da capital do Brasil sem precisar sair de casa.



A pasta criou a Rota da Paz. Lançado em 2020, o projeto faz parte da Coleção Rotas Brasília e conta com duas opções de acesso on-line: um miniguia, que pode ser baixado em versão digital, contendo informações, histórias e curiosidades sobre os lugares; e um tour virtual, no qual o visitante é levado a fazer um passeio 100% digital pelo Google Earth e se sentir dentro de cada um desses locais, verdadeiros paraísos na terra.



“A coleção Rotas Brasília é um projeto que fizemos com muito carinho, totalmente on-line, para ajudar nossos moradores e visitantes a descobrirem lugares incríveis da nossa cidade. E neste momento em que celebramos a Semana Santa, a Rota da Paz apresenta alguns dos santuários de fé e espiritualidade da nossa Capital da Esperança. Cidade de otimismo, fé, paz, amor e muita alegria”, afirma a Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.



Na rota, o visitante vai saber mais sobre lugares como a igreja Nossa Senhora de Fátima (307/308 Sul), tombada em 2007 como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; o Santuário Dom Bosco (702 Sul), e a Catedral Metropolitana, audacioso projeto de Oscar Niemeyer, inaugurado em 1970. Considerada um marco da arquitetura moderna, seus vitrais, assinados pela artista plástica Marianne Peretti, dão um tom celestial.

Na Rota da Paz, o visitante vai conhecer também templos que vão além do Plano Piloto, como o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, localizado na cidade de Brazlândia, 40km do centro de Brasília. A igreja chama a atenção por vários fatos. Primeiro por seu tamanho, que é considerado o segundo maior templo católico do Brasil. Sua estrutura conta com seis pavimentos, três torres e uma cúpula com 33 metros de altura. Com capacidade para até 15 mil pessoas, o santuário também impressiona por seus belos vitrais e uma detalhada escultura da Sagrada Família, que adorna o altar. “Um encontro perfeito entre arte e fé, que encanta a todos”, afirma a guia de turismo Maria José Carvalho. Há mais de 21 anos apresentando a cidade para moradores e visitantes, ela destaca a emoção que vê nos olhos de cada uma das pessoas, sempre que estão diante dos monumentos da capital. “Ser guia de turismo é trabalhar com emoções. E eu procuro mostrar a todos uma Brasília diferente, além do Plano Piloto. E a Rota da Paz é uma delas. Caminhos que nos inspiram”, conclui Maria José.



Com informações da Setur-DF