Rota Brasília sobre Rodas será lançada em 12 de março

A data foi definida em encontro da secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, com as representantes do grupo feminino sobre rodas Ladies of Harley

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) vai lançar no dia 12 de março a Rota Brasília sobre Rodas, um roteiro específico para o segmento do motociclismo, com sugestões de passeios e diversões turísticas em Brasília. A data foi definida em encontro da secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, com as representantes do grupo feminino sobre rodas Ladies of Harley Brasilia Chapter, Kátia Monteiro e Marcela Costa e Silva.

De acordo com Vanessa Mendonça, a Rota Brasília sobre Rodas vai mapear a cidade para promover o turismo em parceria com os motociclistas. O circuito turístico foi criado com a participação direta dos representantes dos movimentos do motociclismo no DF. “Eles definiram para nós os pontos turísticos do segmento”, informa a secretária.

Ela ressalta que “todas as nossas rotas são elaboradas com participação do segmento envolvido. Isso é uma determinação do governador Ibaneis Rocha, desde que assumi a Secretaria de Turismo”. Até agora, a Setur-DF já lançou sete rotas: Rota do Cerrado, Rota Náutica, Rota Arquitetônica, Rota Cultural, Rota Cívica, Rota da Paz, Rota Fora dos Eixos.

O lançamento da Rota Brasília sobre Rodas – registrada em um miniguia, distribuído impresso e disponível para download no site da Setur-DF – será marcada por um passeio de motociclistas que vão conhecer e experimentar o circuito, destacando a participação das Ladies of Harley, aproveitando que o evento coincide com a comemoração da Semana da Mulher.

“O miniguia servirá para orientar tanto os motociclistas do DF, que são muitos, como oferecer sugestões de passeios e diversão turísticos aos que nos visitarem”, explica Vanessa Mendonça, que lembra ainda: “Já estamos apoiando e fomentando dois grandes eventos de duas rodas na cidade, o Brasília Moto Festival (BMF) e o Capital Moto Week”.

Segundo as estatísticas do Detran, o número de motos cresceu 44% no DF, em 2021. Hoje, já são 439.156 motocicletas em circulação. Isso corresponde a 14% da população da capital federal, que conta com a sexta maior frota de motocicletas do Brasil.

*Com informações da Secretaria de Turismo do DF