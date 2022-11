Rodovias do DF seguem livres de interdições, diz PRF

Os protestos são realizados por manifestantes pró-Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições e se reunem por todo o Brasil

Em novo boletim informativo divulgado na tarde desta quarta-feira de feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que as rodovias do Distrito Federal seguem livres de interdições há mais de 18 horas.

“Desde o início das interdições, estamos trabalhando para garantir a segurança, a fluidez e a mobilidade do trânsito em todas as rodovias e estradas federais do DF e Entorno”, informou a nota.

Na noite de ontem (1), por volta das 20h45, a PRF conseguiu a liberação das oito vias que estavam interditadas. Desde então não foram identificados novos pontos de bloqueio.

Os protestos são realizados por manifestantes pró-Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições e estão se reunindo pelas rodovias de todo o Brasil.