Rodoviária recebe investimento em mobilidade, segurança e acessibilidade

Serviços como reforma da fachada e pintura do teto buscam trazer mais comodidade às 700 mil pessoas que passam pelo terminal diariamente

A Rodoviária do Plano Piloto segue recebendo investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) em melhorias que trarão mais segurança e conforto para as mais de 700 mil pessoas que frequentam o terminal todos os dias, entre rodoviários, comerciantes e usuários de transporte público.

Já foram executados R$ 450 mil em diversas obras de recuperação do terminal. Os recursos viabilizaram a execução pelas equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) dos serviços de restauração da fachada, com a reposição de placas e mármore, pintura do teto da plataforma superior, manutenção de bocas de lobo e restauração dos jardins das áreas adjacentes.

Também houve investimento para melhorar a acessibilidade aos passageiros, com a manutenção dos pisos táteis e a colocação de corrimão nas escadas fixas da rodoviária. Os elevadores, por sua vez, passaram por vistorias recentes, e as equipes atuam na manutenção dos equipamentos.

“Estamos trabalhando para que a Rodoviária do Plano Piloto tenha 100% de eficiência e excelência para todos. Esse investimento é importantíssimo para a população. Brasília se encontra e converge na rodoviária, temos uma cidade aqui”, explica o administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins.

Usuários aprovam

As mudanças agradam aos usuários do terminal. “É importante o GDF estar presente para trazer mais comodidade. É importante para nós, comerciantes e usuários. Com a Rodoviária do Plano Piloto conservada, a gente espera ter um aumento no público”, destaca o comerciante Eduardo Aparecido, 29 anos.

Recentemente, a administração também entregou a reforma dos dez banheiros do terminal. Foram executados serviços de manutenção em cinco banheiros masculinos e cinco femininos. Pias, torneiras, assentos sanitários, portas e azulejos passaram por obras. “Está mais limpo e organizado. A gente se sente mais confortável para usar o banheiro. Ficou muito melhor”, avalia a autônoma Ana Rayane Mendes, 23.

A rodoviária também conta com três fraldários reformados. Há, ainda, um quarto espaço que passa por adequações.

Mobilidade

Em breve, a Rodoviária do Plano Piloto terá um novo bicicletário com conexão cicloviária Leste/Oeste. O projeto está em fase de adequação às sugestões recebidas em audiência pública e em alinhamento com outros órgãos envolvidos na construção do espaço.

Serão implantados 600 metros de ciclofaixa compartilhada por ciclistas e pedestres, cortando pelo terminal. A pista será conectada com a ciclovia da Torre de TV, seguindo para a Esplanada dos Ministérios. Ao longo do trecho, haverá sete pontos de travessia, com sinalizações verticais e horizontais.

Já o bicicletário ficará localizado no piso térreo da rodoviária, com capacidade para 32 bicicletas, que poderão ser estacionadas em paraciclos. O objetivo é atender os ciclistas sem interferir na operação do terminal.

Vigilância

Recentemente, o GDF publicou, no Diário Oficial do DF (DODF), edital para contratação de empresa destinada a fazer a vigilância da rodoviária 24 horas por dia. O contrato está orçado em R$ 8,8 milhões e terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses.

O serviço de vigilância na rodoviária teve início em novembro de 2022. Atualmente, 56 agentes atuam em postos fixos ou em rondas pelo terminal. O investimento busca prevenir a depredação das áreas do terminal e dos comércios.

Com informações da Agência Brasília