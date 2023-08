Projetos de capacitação em inovação recebem investimento de R$ 5 mi

As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção, que irá avaliar se os requisitos mínimos foram atendidos

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou, nesta quarta-feira (30), um edital de chamamento público para o programa de capacitação para a inovação do Distrito Federal (InovaDF). O investimento será de R$ 5 milhões, distribuídos em um ano.

Entre as finalidades das propostas, estão a capacitação de empresas e trabalhadores para melhorar a produtividade e qualidade de produtos, serviços, processos, gestão e modelo de negócio, com impacto positivo na geração de emprego e renda por meio da ciência e tecnologia, e a modernização técnica, inovação e certificação, para incrementar a geração de emprego e renda, mediante o acesso às novas tecnologias que melhorem os processos e produtos.

As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas devem enviar a documentação solicitada para o endereço eletrônico [email protected] no período de 30 de agosto a 29 de setembro. As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção, que irá avaliar se os requisitos mínimos foram atendidos.

As OSCs selecionadas devem promover cursos de capacitação presenciais e online, bem como realizar a mentoria individual de empresas nas regiões administrativas de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Guará, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo.

