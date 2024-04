Rodoviária do Plano Piloto recebe novo Núcleo de Testagem e Aconselhamento

O Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) voltou a funcionar nesta segunda-feira (22) na Rodoviária do Plano Piloto. O espaço oferece tradicionalmente testes para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de aconselhamento e entrega de preservativos para a população em geral.

Dentre os exames oferecidos no Núcleo estão: de detecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Sífilis, Hepatite B e C, autoteste de HIV e entrega de kit de coleta para constatação de clamídia e gonorreia. Além desses serviços, o ponto de vacinação e testagem para Covid-19 que tem na Rodoviária do Plano Piloto também passará a funcionar no novo espaço.

Por conta dos dois serviços que serão ofertados, o local deixará de ser chamado apenas Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) e será intitulado Unidade de Testagem, Aconselhamento e Imunização (UTAI). O espaço atende pessoas a partir dos 13 anos e funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

O espaço estava fechado desde o fim do ano passado para passar por reformas nas instalações. Enquanto o Núcleo esteve fechado, o atendimento foi transferido temporariamente para o Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin), na W3 Sul. Mesmo com a volta do serviço na Rodoviária do Plano Piloto, o atendimento continuará no Cedin.

A reforma foi possível por meio do contrato de manutenção predial no valor de R$ 320 mil, e dentre as mudanças feitas no espaço estão: criação de um espaço para vacinação de rotina e consultórios médicos de aconselhamento e testagem; instalação de recepção ampla e sala de espera; isolamento acústico das paredes entre os consultórios para garantir o sigilo das consultas e renovação do local de armazenamento de vacinas.

Em 2023, o NTA realizou 53.504 procedimentos, entre testes rápidos e coletas laboratoriais. Para a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, a volta do Núcleo para a Rodoviária deve ampliar os atendimentos ainda mais: “As melhorias impactam em um atendimento humanizado e com mais qualidade, contando com espaços de acolhimento individualizados, onde as pessoas poderão receber os resultados com privacidade. Esperamos ampliar o fluxo de assistência à saúde da população, uma vez que a rodoviária é um local com grande número de circulação de pessoas. Nós estamos presentes – ofertando saúde – onde a população está”.