Robson da Silva promete aumento de salário para servidores

O candidato ao governo do DF pelo PSTU, Robson da Silva, deu entrevista ao portal G1 nessa segunda-feira (29), onde destacou seu plano para o aumento do salário dos servidores públicos. Ele também acredita no fim da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Na sua opinião, é necessário criar uma Lei de Responsabilidade Social.

Durante a conversa, disse que, se eleito, vai recusar o salário de governador, se mantendo apenas com o salário de professor. Além disso, quer combater a privatização do transporte público. “Empresa privada não atende a população. Elas existem para ganhar dinheiro para seus proprietários e acionistas”, afirmou. Assim como outros rivais na disputa, Robson pretende ampliar o passe livre aos estudantes e trabalhadores, sem limitação de viagens, horários e linhas.

Título de eleitor digital

Com o avanço tecnológico, agora fica mais fácil exercer a nossa cidadania. Mais de 27 milhões de eleitores e eleitoras já emitiram o e-Título, a versão digital do título de eleitor, que substitui o documento em papel. Qualquer pessoa que cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e tem a fotografia exibida no app e-Título poderá usá-lo já no primeiro turno das próximas eleições, em 2 de outubro.

Vale ressaltar que a emissão do documento digital será suspenso neste dia, portanto, é preciso providenciá-lo antes disso. Se houver segundo turno, só será possível retirar o e-Título até o dia 29 de outubro. A utilização desse tipo de documento é autorizada pela Resolução nº 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Participação política

Segundo o canal de divulgação de contas e candidaturas do TSE, o DF tem 210 candidatos a deputado federal e 599 candidatos a deputado distrital. De acordo com o sistema de dados aberto do órgão, o Brasil já registra 28.880 pedidos de candidatura, sendo que, deste número, 21.919 foram oficializadas. Cerca de 1.322 pedidos são referentes à reeleição. O cargo mais disputado é o de deputado estadual, com 16.568 pedidos de registro, seguido pelos concorrentes à deputado federal, que contabilizam 10.501.

A quantidade total de pedidos em 2022 ainda não ultrapassou a quantidade observada nas eleições de 2018, mas a diferença foi de apenas 205 candidatos. Contudo, a tabela que mostra a evolução das candidaturas ao longo dos anos, aponta que o número só tem aumentado desde 1994. Atualmente, os partidos com menos representantes nessas eleições são o Rede, Novo, PCdoB, PSTU e UP, todos com menos de 500 candidaturas. Com relação à localidade, a região Sudeste do país mostra maior participação nos dados, com 9.700 candidaturas, seguida da região Nordeste, com 7.502.