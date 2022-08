Projeto Tempo 50+ abre inscrições para oficinas gratuitas para pessoas com mais de 50 anos

As aulas vão do dia 3 a 17 de setembro e acontecem em Taguatinga

Oficinas gratuitas para pessoas com 50 anos ou mais. É isso que o projeto Tempo 50+ oferece para aqueles que tenham interesse em aprimorar conhecimentos na área de cultura e de eventos, ou até entrar nesse ramo de atividade. Para o programa, as inscrições estão abertas e vão até o dia 11 de setembro.

As aulas, por sua vez, vão de 3 a 17 de setembro e os encontros ocorrem no Espaço Invenção Brasileira, no Mercado Sul da cidade de Taguatinga. Ao todo, são sete oficinas com os seguintes temas: Formalização, Redes Sociais Como Forma de Divulgação do Trabalho, Diagramação de Currículo e Portfólio, Excel Básico, Google Drive, Oratória e Escrita Organizacional.

Tendo como público preferencial moradores, ou pessoas que trabalham nas regiões de Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Arniqueiras, Águas Claras, Guará e Ceilândia, os os organizadores do projeto explicam que, além dos conteúdos de tecnologia e de comunicação tratados em aula, com especialistas, os participantes poderão também “trocar experiências e criar possibilidades de impulsionar trabalhos autorais e coletivos junto aos facilitadores convidados”.

As aulas de Redes sociais como forma de divulgação do trabalho serão ministradas por Amanda Bittar, que é formada em Comunicação Social pela UnB com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Ela trabalha na área de cultura há mais de 10 anos, atuando como gestora de comunicação e produtora.

Já o assunto de Diagramação de currículo e portfólio será abordado por Paula Daniela, que migrou, há 11 anos, da área de tecnologia da informação para a produção de projetos culturais. A prioridade da profissional são trabalhos afrobrasileiros. A docente é formada em marketing e relações públicas, e especialista em gestão de custos e resultados. Paula ainda é coordenadora técnica e produtora executiva com atuação em diversos festivais.

A oficina de Excel Básico será dada por Nalva Sysnandes. Ela já trabalhou com profissionais como Cauã Reymond, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Antônio Abujamra, Thiago Lacerda e Ângela Vieira, entre outros. A professora é Bacharel em Artes Cênicas pela faculdade de artes Dulcina de Moraes (Fundação Brasileira de Teatro). Desde 2004, quando ainda estava na faculdade, atua e produz espetáculos e festivais nacionais e internacionais.

Luna Luna Moreno trabalha profissionalmente com produção cultural há 8 anos e, há 6 anos com redes sociais. Ela será a responsável pelas oficinas de Formalização. Vinculada aos espetáculos autorais e independentes, Luna já fez parte da equipe de festivais como Favela Sounds e Cerrado Jazz Festival, entre outros. Na Cervejaria Criolina (2019 a 2020), ela organizou mais de 280 eventos (entre festas e shows de artistas locais e nacionais). Desde 2019, Luna faz parte da curadoria artística do Festival CoMA.

As aulas de Google Drive está sob responsabilidade da nascida em Ceilândia Mirella Dias, que se formou na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes como técnica em gestão cultural, arte-educadora e brincante. Ela trabalha em consultorias e na elaboração e prestação de contas para projetos, nos setores público e privado.

Oratória e Escrita Organizacional serão apresentadas, respectivamente, por Chico Simões e Guilherme Tavares. Chico é ator, diretor e mamulengueiro com mais de 40 anos de carreira e já se apresentou em mais de 25 países. Além de ter diversos prêmios, ele foi professor da Faculdade Dulcina de Moraes e professor visitante na University of California, Berkeley, nos Estados Unidos.

Guilherme, por sua vez, é comunicólogo pela UnB e mestrando em Economia pela UFRGS. Ele é fundador da agência de conteúdo especializada em festivais Um Nome, criada em 2011. Participa da equipe do festival Favela Sounds e foi fundador do Instituto SOMA Cidadania Criativa, inaugurado em 2018 para promover impacto social através da criatividade.

Serviço

Projeto 50+

Local das oficinas: Invenção Brasileira

Endereço: QSB 13, loja 05/24, Mercado Sul, Taguatinga

Inscrições: até 11 de setembro

Aulas: entre os dias 3 e 17 de setembro

Mais informações: pela internet