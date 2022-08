Equipamento garante agilidade e segurança nas cirurgias realizadas nos hospitais no DF

As escopias são popularmente conhecidas por arco cirúrgico, e tem como função intensificar a imagem

Por Amanda Karolyne

[email protected]

Os hospitais públicos do DF receberam seis arcos cirúrgicos a mais para dar celeridade às operações ortopédicas. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES DF), três hospitais da capital receberam novas escopias, equipamentos que possibilitam aos médicos realizarem cirurgias mais precisas, mais seguras e com mais agilidade. Os hospitais do Gama, da Região Leste e da Asa Norte (HRAN) receberam um equipamento cada.

As escopias são popularmente conhecidas por arco cirúrgico, e tem como função intensificar a imagem. Em junho, outros três arcos cirúrgicos foram entregues aos hospitais de Taguatinga (HRT), Ceilândia (HRC) e Planaltina (HRPL). Segundo a Secretaria de Saúde, ainda está em andamento um processo de aquisição de mais 15 unidades.

De acordo com informações da pasta, essas máquinas garantem maior precisão nas cirurgias ao produzirem imagens em tempo real no momento da operação, como um aparelho de raio-X. O equipamento permite executar cirurgias em diversas áreas, como em procedimentos de cardiologia, ortopedia e vascular.

Ainda segundo o SES DF, no Hran, o equipamento vai auxiliar nas cirurgias urológicas. No caso dos hospitais da Região Leste e do Gama, os arcos cirúrgicos vão dar suporte às cirurgias de coluna e ortopédicas. “O equipamento é de referência, mais tecnológico, e vai gerar uma incidência de radiação muito menor para a equipe e paciente durante o procedimento”, explica o superintendente do Hospital da Região Leste, Sidney Sotero.