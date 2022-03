Riacho Fundo II ganha acesso público e gratuito à internet

O Wi-Fi Social disponibiliza acesso público e gratuito à internet, via sinal wi-fi, aos cidadãos do Distrito Federal

A QN 8E do Riacho Fundo II irá receber, no próximo sábado (19), o primeiro Wi-Fi Social de região. No mesmo dia, das 9h às 17h, no Quadradão da 8, será realizada a primeira ação Wi-Fi Social para Todos.

A ação contará com atividades lúdicas durante todo o dia e a realização de cursos rápidos da área de tecnologia à comunidade. Também serão ofertadas vagas para diversos cursos oferecidos pela Secti, em parceria com o Senai-DF.

Lançado em fevereiro de 2019, o Wi-Fi Social disponibiliza acesso público e gratuito à internet, via sinal wi-fi, aos cidadãos do Distrito Federal. Desde então, mais de 77 pontos já foram entregues, com mais de 120 milhões de acessos.

O projeto está presente em comunidades carentes, escolas, feiras permanentes, rodoviária de Brasília, terminais rodoviários, parques, unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e zoológico.

“Queremos tornar Brasília uma cidade inteligente e disponibilizar internet gratuita, para que todas as pessoas se beneficiem, utilizando uma internet de qualidade”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo.

As informações são da Agência Brasília