Covid: 500 mil brasilienses ainda não tomaram a dose de reforço

Cerca de 500 mil brasilienses com mais de 12 anos, que já estão aptos, não voltaram aos postos para tomar a dose de reforço. A informação foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (17).

Além desses, 190 mil pessoas não iniciaram o ciclo vacinal e 100 mil não voltaram para tomar a segunda dose. acima de 12 anos sem a primeira dose 100 mil pessoas não tomaram a segunda dose.

Atualmente, 2.486.798 (89,42%) pessoas tomaram a primeira dose, 2.301.953 (80,86%) tomaram a segunda dose ou única e 1.031.942 finalizaram o ciclo com as doses de reforço ou adicional.

Reforço

Atualmente, a Secretaria de Saúde não tem mais doses da Pfizer ou Coronavac, que deveriam ser utilizadas como dose de reforço. Porém, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, doses da Janssen serão utilizadas no lugar. A expectativa é que novas doses cheguem em até 10 dias.