Riacho Fundo celebra 33 anos com desfile cívico e sessão solene

Festejos seguem até 15 de abril na cidade, que recebe investimentos para infraestrutura e melhor qualidade de vida de seus 60 mil habitantes

O Riacho Fundo está em festa com o aniversário, nesta segunda-feira (13), dos 33 anos de criação da região administrativa. Os festejos começam às 8h30, com um desfile cívico. Após esta abertura, às 10h, a população poderá participar do corte do bolo de aniversário. À noite, às 19h, a administração regional realiza uma sessão solene em homenagem à cidade. Os três eventos estão marcados para ocorrer no estacionamento do Conselho Tutelar.

As comemorações vão até 15 de abril, quando serão encerrados com o Baile da Cidade, no salão de festas da Capela Santo Anjo da Guarda.

Com cerca de 60 mil habitantes, o Riacho Fundo comemora as mais de três décadas com muitas conquistas em infraestrutura e qualidade de vida. No último ano, obras importantes para a cidade foram realizadas, como a reforma de nove quadras poliesportivas, que demandou um investimento de R$ 1,7 milhão.

A cidade também recebeu iluminação LED em 13 quadras, o que gerou uma economia de mais de 30% aos cofres públicos com gastos em energia, além de mais segurança para os moradores. O investimento foi de R$ 892,7 mil.

Uma das obras mais esperadas, o viaduto que liga a região administrativa a Águas Claras, está em fase adiantada. No mês passado, houve a liberação do tráfego na parte superior do elevado. O investimento é de R$ 22,3 milhões. “Esse viaduto vai melhorar muito a vida do cidadão”, destacou o administrador do Riacho Fundo, Fernando Guimarães.

