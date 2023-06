Revitalização de pronto-socorro do Hran reorganiza espaço para atendimento dos pacientes

Adequação tem previsão de ser concluída em três meses e ocorre em etapas para não interromper o serviço. Setores como farmácia e gerência de emergência já foram finalizados

O pronto-socorro adulto do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passa por revitalização para reorganizar o espaço de atendimento dos pacientes de acordo com a classificação de risco. As intervenções ocorrem em etapas para não interferir no serviço, nas quais os leitos não são bloqueados e há interferência mínima na rotina do local. A estimativa é concluir todas as fases em três meses.

“Com essa revitalização em fases, não teremos desassistência em momento algum. Ao final, servidores e pacientes vão contar com um ambiente bem mais adequado às suas necessidades”, afirma o diretor administrativo do Hran, Murillo Miguel Nunes.

Com as novas mudanças, o atendimento de pronto-socorro do hospital retorna ao local de origem. Em 2020, o espaço precisou ser adaptado devido à necessidade de rearranjo assistencial por causa da demanda de enfrentamento à covid-19.

Já concluída, a primeira etapa reorganizou a farmácia e interligou os espaços administrativos e assistenciais com a equipe multidisciplinar, integrando o Núcleo de Apoio à Remoção de Pacientes, a Gerência de Emergência e a Supervisão de Enfermagem.

Segunda etapa

Agora, a fase é de preparação para iniciar a segunda etapa, com intervenções na ala de internação e observação dos pacientes. Para não prejudicar o atendimento, estão sendo fixados tapumes a fim de isolar as áreas.

Ao fim das melhorias, a assistência no pronto-socorro será melhor qualificada, pois os espaços ficarão mais adequados, com separação de acordo com a evolução do estado terapêutico do paciente. “Quando ele chegar, vai aguardar em um espaço. Depois de classificado, já passa para outro”, explica o diretor.