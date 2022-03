Revitalização da W3 Sul volta com força total após assinatura de ordem de serviço

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta segunda-feira (28), uma ordem para retomar as obras

Como uma das realizações do governo mais aclamados pela população que mora no Plano Piloto, a revitalização das calçadas da W3 Sul, da 702 até a 715, continua em 2022. O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta segunda-feira (28), uma ordem para retomar as obras.

No início deste mês, o Governo do Distrito Federal (GDF), lançou o edital de licitação para contratação da empresa que atuará na restauração do pavimento, drenagem e realocação das bocas de lobo da avenida, com um investimento estimado em R$28.316,873,01. Segundo o presidente da Terracap, Izídio Santos, a obra vai permitir que a população tenha uma “experiência prazerosa de lazer, convivência e consumo pela via comercial, resgatando, inclusive, a história da própria cidade”.

A previsão de duração das obras é de 12 meses. “Existia um pleito muito grande dos moradores aqui das quadras 700 para que fossem feitas as calçadas. Além das calçadas, nós temos um projeto que já está bem adiantado com recursos Terracap, nós vamos fazer o asfaltamento novo da W3, principalmente nessas faixas de rolamento dos ônibus”, disse o chefe do executivo local após assinatura da ordem de serviço.

A W3 também vai receber novas calçadas, estacionamentos e becos das quadras 500, licitadas em janeiro e que já estão em andamento. A empresa contratada demoliu as calçadas antigas, instalou calçada de concreto armado em áreas de acesso a lotes, e a calçada não armada em áreas indicadas no projeto. Também será feita a implantação de bloco intertravado de concreto nas faixas de serviço com acesso a lotes, plantio de grama batatais, colocação de lixeiras e construção de rampas de acessibilidade com piso podotátil.

“Fica aqui meu agradecimento a toda a comunidade, nossa administradora Ilka, aos prefeitos comunitários, e dizer do nosso carinho da nossa querida W3 que sempre cresce e agora com ela revitalizada ainda mais. Começamos já aqui a nossa segunda assinando a ordem de serviço. Vamos trabalhar, finalizou Ibaneis.