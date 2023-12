Reversão na Estrutural volta ao horário normal na quarta-feira (20)

“Com o retorno ao horário tradicional de funcionamento da reversão, os motoristas devem estar alertas para evitar acidentes”

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que, com a liberação total das seis faixas de rolamento de pavimento de concreto da Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural), ocorrida na manhã de sábado (16), a reversão de fluxo no período da manhã – que estava sendo realizada desde outubro entre 6h e 10h, no sentido Plano Piloto – retornará ao horário convencional, como ocorria antes das obras. Ou seja, a reversão de fluxo acontecerá entre 6h e 9h20.

No período da tarde, o horário da operação de fluidez segue entre 17h30 e 19h45, no sentido Ceilândia. Os motoristas devem estar atentos à dinâmica do trânsito para evitar infrações e acidentes.

“Com o retorno ao horário tradicional de funcionamento da reversão, os motoristas devem estar alertas para evitar acidentes”. É importante lembrar que os agentes de trânsito rodoviário seguem atentos ao trânsito na região, tanto presencial quanto remotamente, por meio das câmeras de monitoramento do Departamento”, reforçou o superintendente de trânsito do DER, Elcy Ozorio dos Santos.

A Sutran reforça a importância dos condutores não trafegarem pelo canteiro central da rodovia. A irregularidade consta no artigo 193, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como falta gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da multa de R$ 880,41.

Pavimento de concreto

Desde o último sábado (16), os cerca de 100 mil motoristas que trafegam pela Estrutural já têm à disposição todas as faixas, nas pistas norte e sul da rodovia de 26 quilômetros (somados os dois sentidos), por onde trafegam, principalmente, motoristas que moram em Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia e Cidade Estrutural.

*Com informações da Agência Brasília