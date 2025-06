Reunião, nesta quarta (11), orienta comunidade do Lago Norte sobre aparição de onças

O Instituto Brasília Ambiental promove nesta quarta-feira (11), às 19h, uma reunião com a comunidade do Lago Norte, no auditório da Administração Regional, para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre a presença de onças nas proximidades.

O encontro tem como principal objetivo desmistificar a ideia de que esses animais representam uma ameaça direta às pessoas. Técnicos da área de fauna da autarquia vão explicar que a região integra um importante corredor ecológico, o que justifica a circulação natural de mamíferos silvestres, como as onças.

Além de esclarecer o contexto ecológico, os especialistas irão orientar os moradores sobre como agir em caso de avistamento do animal e reforçar que o Instituto está realizando o monitoramento da área. A ação visa garantir a segurança da população e a preservação da fauna local.

Serviço

Reunião com a comunidade do Lago Norte

📅 Data: 11 de junho

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Auditório da Administração Regional do Lago Norte

Com informações do Brasília Ambiental