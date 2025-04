Reunião discute ações contra emergências ambientais com produtos químicos

O Instituto Brasília Ambiental coordenou na última quarta-feira (16) a primeira reunião extraordinária da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CD-P2R2).

O principal ponto em debate foi a revisão do regimento interno da comissão, criado pela Resolução 01 de 21 de março de 2019. Entre as propostas de atualização estão possibilidades de alterações das composições dos órgãos de apoio e dos órgãos executores; alterações das denominações do Núcleo e do Comando; atribuir aos grupos de trabalho as competências que hoje são dos Núcleos; possibilidade de fixar o presidente da comissão como o titular do cargo no CBM/DF; e alteração da periodicidade das reuniões, que passarão a ser bimestrais. A data limite para os órgãos, que compõem a CD-P2R2, se manifestarem sobre o texto de revisão apresentado é 5 de maio.

Outros pontos da pauta foram: os planejamentos da ação preventiva na movimentação de cargas perigosas em vias do DF, e do evento de Transportes de Produtos Perigosos (TPP). Este evento ocorrerá na sede do Ibama, no dia 21 de maio, e será organizado pela Secretaria Executiva da Comissão, que tem hoje à frente os representantes do Brasília Ambiental.

Esteve também em discussão a 1ª ação de fiscalização integrada de 2025, que será uma operação conjunta para verificação do transporte rodoviário de produtos perigosos nas vias do DF.

A CD-P2R2 é composta por 20 órgãos e tem o objetivo de fortalecer a integração entre as entidades responsáveis pelo atendimento de situações emergenciais, definindo diretrizes e competências de cada um.

Sobre o encontro a vice-governadora do DF, Celina Leão, ressaltou o compromisso do GDF com a segurança ambiental e a importância das articulações entre os órgãos: “A atuação integrada das instituições é essencial para fortalecer nossas políticas de prevenção e respostas a emergências ambientais”.

Para o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, as ações de conscientização e organização dos órgãos são a resposta do GDF para que estejam preparados em situações que exijam uma pronta resposta. “As simulações de derramamento de óleo são um exemplo disso. Todos os treinamentos feitos na prática, com os protocolos que precisam ser seguidos, são importantes na defesa do meio ambiente, pois cada minuto conta” , afirmou o gestor.

*Com informações do Brasília Ambiental