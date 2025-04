Resultados dos editais de Cultura Viva são divulgados

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), com apoio técnico do Instituto Omni, lança os editais do bloco Cultura Viva. São mais de R$ 6 milhões destinados a iniciativas que mantêm viva a cultura do Distrito Federal.

O resultado preliminar da análise de mérito será divulgado nesta quarta (9), na plataforma da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF). Estarão disponíveis a Nota Técnica da Análise de Mérito, o modelo de recurso, para download e preenchimento, além do campo para upload do arquivo final em PDF. A medida garante transparência e acessibilidade para todos os participantes.

O prazo para interposição de recursos será de 10 a 17 de abril, diretamente na plataforma oficial da Pnab DF. Após o envio, não será possível editar ou reenviar o documento.

O edital TCC Pontos de Cultura vai selecionar 20 projetos de coletivos e entidades sem fins lucrativos, com apoio de R$ 100 mil para cada. Já o TCC Pontões de Cultura vai premiar três instituições com atuação consolidada no fomento e articulação de redes culturais, com R$ 300 mil cada. Além disso, o Premiação Cultura Viva reconhecerá iniciativas em andamento com prêmios de R$ 30 mil a R$ 60 mil, totalizando R$ 3,15 milhões.

Para mais informações, dúvidas ou sugestões, os canais de atendimento são o e-mail [email protected], o WhatsApp 061 99196-9207 e o Instagram @pnabdf.

*Com informações da Secec-DF