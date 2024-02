Resultados do Mapa Autismo Brasil revelam realidade sociodemográfica atual dos autistas no país

Lançamento oficial com debates e mesas, dia 24/2, às 9h, em Brasília

Uma pesquisa inédita foi desenvolvida através de uma iniciativa liderada pela pesquisadora Ana Carolina Steinkopf, do Instituto Steinkopf, e o Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da Universidade de Brasília (UnB). O Mapa Autismo Brasil (MAB) concentra informações encontradas que traçam um mapa atualizado sobre a realidade sociodemográfica atual dos autistas no País e serão apresentados oficialmente em Brasília, em evento presencial realizado no dia 24 de fevereiro, a partir das 9h, na sede do Colégio Serios. Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas experiências, tirar dúvidas e debater os principais achados da primeira fase da pesquisa.

“Os dados demográficos relativos aos autistas no Brasil estavam desatualizados e não refletiam fielmente a realidade. Informações imprecisas sobre quem são as pessoas autistas no país, suas idades, idade de diagnóstico, rendas, classes socioeconômicas, autodeclaração étnico-racial, gêneros, e níveis de escolaridade, assim como detalhes sobre os serviços acessados e tratamentos recebidos, revelavam sub-representação e significativas inconsistências”, explica a pesquisadora e empreendedora socaial Ana Carolina Steinkopf, sobre a motivação para a realização do Mapa Autismo Brasil.

O Mapa Autismo Brasil (MAB) é um levantamento não governamental que visa fornecer um panorama abrangente sobre os indivíduos de todas as idades que receberam diagnóstico médico de autismo. O projeto se desdobra em duas etapas: o estudo piloto desenvolvido em 2023, tendo como foco a população autista do Distrito Federal, e a segunda fase, a ser implementada em 2024, que abrangerá todas as regiões do país.

A pesquisa, devidamente aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de Brasília (CAEE: 70226623.9.0000.5540), utilizou uma amostragem não probabilística, baseada em respostas voluntárias através de um questionário online. Foram desenvolvidos dois questionários destinados a indivíduos com mais de 18 anos com diagnóstico médico de autismo, bem como a indivíduos responsáveis pelo cuidado diário de autistas menores de 18 anos ou maiores de idade que não pudessem responder independentemente. O critério essencial de inclusão foi o consentimento do respondente (autista ou responsável) para fornecer seus dados para fins de pesquisa.

Realizada entre julho e setembro de 2023, a pesquisa recebeu um impressionante número de respostas, ultrapassando 8 mil em todo o Brasil, sendo analisadas 1699 respostas do Distrito Federal. Os dados revelam a realidade sociodemográfica atual do autismo no DF. E a pesquisa será replicada em todos os estados brasileiros em 2024, consolidando um cenário nacional atualizado sobre o autismo no País.

Os dados iniciais do Mapa Autismo Brasil revelam uma visão inicial e esclarecedora do perfil dos autistas no Distrito Federal. No entanto, a pesquisa reconhece que não alcançou todos os públicos e perfis sociais esperados inicialmente. A equipe do MAB antevê que, com mais conhecimento, disseminação, parcerias e investimentos, será possível ampliar ainda mais a abrangência e aprimorar o perfil sociodemográfico das pessoas autistas no Brasil. O Mapa Autismo Brasil se tornará uma pesquisa bienal, aberta à participação de toda a população através de um questionário online.

Programação Lançamento de Resultados MAPA AUTISMO BRASIL

8h30 – Credenciamento

9h00 – Apresentação Uma Sinfonia Diferente, musical protagonizado por crianças com autismo

9h30 – Mesa de discussão dos impactos do MAB

10h30 – Apresentação do resultados do MAB

13h30 – Mesa Redonda sobre perfil sociodemografico e economômico dos pesquisados

14h30 – Processo de diagnóstico e terapias

15h30 – Educação e percepções sobre o período da pandemia de COVID-19

17h00 – Encerramento

Detalhamento das Mesas

Mesa 1 – 13:30 até 14:15- Perfil dos respondentes

Mediadora – Suyenne Figueiredo

•⁠ ⁠Perfil sociodemografico – Yvanna Aires Gadelha

•⁠ ⁠Perfil socioeconômico – Patrícia Campos

•⁠ ⁠Perfil dos cuidadores – Aline Neves

– Comunicação – Gabriela Arruda

Mesa 2 – 14:30 até 15:45- Processo de diagnóstico e terapias

Mediadora – Ana Carolina Steinkopf

•⁠ ⁠Sinais e Sintomas de alerta – Yvanna Aires Gadelha

•⁠ ⁠Critérios do diagnóstico – Dra Ellen Siqueira

•⁠ ⁠Processo do diagnóstico – Aline Neves

•⁠ ⁠Nível de suporte – Neide Barbosa

•⁠ ⁠Opção de comunicação – Luciana Rezende

•⁠ ⁠Diagnóstico no gênero feminino Flávia Lima

•⁠ ⁠Envelhecimento – Vanessa Dunk

•⁠ ⁠Autismos Sindrômicos – Ana Karine Bittencourt

Mesa 3 – 16h até 16:45- Educação e percepções sobre a pandemia da COVID-19

Mediadora – Ana Luisa Macêdo

•⁠ ⁠Escolaridade – Alcione Eugenia

•⁠ ⁠Escolaridade 2 – Lucelmo Lacerda (participação online)

•⁠ ⁠Adaptações – Alini Grippi

•⁠ ⁠Desafios da educação e terapia no período da pandemia da COVID – 19 – Priscila Ilha Rocha

Lançamento Resultados Mapa Autismo Brasil

Dia 24 de feveiro, das 9h às 17h

Colégio Serios

SGAS 902 lote 75 Asa Sul – Brasília/DF

Inscrições antecipadas