Resultados da ProvaDF são apresentados às regionais de ensino

Com foco no aprimoramento das estratégias educacionais na rede pública do Distrito Federal, a Secretaria de Educação do DF (SEEDF) iniciou uma série de visitas técnicas às Coordenações Regionais de Ensino (CREs) para apresentar os resultados da ProvaDF 2024. A ação, conduzida por representantes da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), está em curso desde a semana passada e seguirá até o fim de maio. As regionais de Planaltina, Sobradinho, Guará, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Plano Piloto e Santa Maria já receberam a equipe da Suplav.

Aplicada no fim de 2024, a ProvaDF avaliou mais de 58 mil alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além do 3º ano do ensino médio. A aplicação foi conduzida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). A avaliação teve como foco o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Antes das visitas técnicas, os dados gerais foram apresentados em evento realizado no Auditório Neusa França, na sede da SEEDF. “Apresentamos os resultados gerais do ponto de vista da SEEDF, mas vamos a todas as regionais detalhar o desempenho de cada escola”, explicou a subsecretária Francis Ferreira.

Panorama dos resultados

Nos anos iniciais do ensino fundamental, os dados apontam avanços importantes. Entre os alunos do 2º ano, 48% atingiram o nível adequado em matemática e 10% chegaram ao nível avançado. Em língua portuguesa, 34% dos estudantes demonstraram proficiência adequada, enquanto 21% alcançaram o nível avançado.

No entanto, os resultados do 5º ano indicam pontos de atenção, principalmente em matemática: apenas 35% dos alunos atingiram o nível adequado e 10% o avançado, situando a média geral no nível básico. Em língua portuguesa, o desempenho foi um pouco melhor, com 40,4% dos estudantes no nível adequado.

A plataforma de análise dos dados, segundo a subsecretária Francis Ferreira, permite uma visualização individualizada, com mapas de calor que facilitam a identificação das habilidades que precisam de reforço. “Isso possibilita intervenções pedagógicas mais precisas e eficazes”, afirmou.

Incentivo para 2025

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, destacou a importância da ProvaDF como ferramenta estratégica. “O nosso guia nas políticas públicas é a avaliação. Ela recalcula a rota, é um norte para sabermos como melhorar a cada ano”, afirmou.

Para a edição de 2025, Hélvia anunciou um novo incentivo para as escolas da rede. As unidades que atingirem pelo menos 80% de participação dos alunos das turmas do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio receberão uma parcela extra do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). “Vamos premiar quem alcançar essa meta para motivá-los, porque sem os 80% não temos um retrato real da nossa rede”, explicou a secretária.

A devolutiva dos resultados diretamente às coordenações regionais reforça o compromisso da SEEDF com o uso estratégico de dados para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, buscando a melhoria contínua da qualidade da educação pública no DF.

Com informações da Secretaria de Educação