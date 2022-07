Resultado da 2ª fase do concurso para brigadistas é divulgado

Aqueles que não tiveram o nome listado no documento estão desclassificados do processo seletivo, e podem apresentar recurso até às 17h

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) divulgou por meio do Diário Oficial do DF (DODF) o resultado da segunda fase do concurso público que visa a contratação de Supervisor de Brigada, Chefe de Brigada e Brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais.

Nessa segunda fase, foi realizado o Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA). Na lista, o nome dos participantes aparece em ordem alfabética, com os cinco últimos números do CPF e o total de pontos conquistados. Ter o nome listado não garante a contratação do candidato.

Aqueles que não tiveram o nome listado no documento estão desclassificados do processo seletivo. O período para interposição de recurso começou hoje, às 8h, e vai até às 17h, por meio de formulário a ser enviado para o e-mail institucional: [email protected]