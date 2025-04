Restaurantes comunitários com cardápio especial

Nesta quarta-feira (23), os restaurantes comunitários (RCs) do Distrito Federal homenageiam os 65 anos de Brasília com um cardápio especial no almoço, servido a R$1. A refeição traz ingredientes que remetem à cultura alimentar do Quadradinho, como frango ao molho de açafrão, farofa de quiabo, vinagrete de abacate, arroz biro-biro e curau com canela.

Além do cardápio que valoriza os sabores da cidade, as unidades promovem ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), reforçando o papel dos RCs como espaços de aprendizado, memória e pertencimento. Algumas unidades também contarão com atrações extras, como apresentações culturais e momentos de celebração comunitária.

A ação reforça o compromisso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) com políticas públicas que nutrem o corpo e fortalecem os laços sociais, celebrando a capital com sabor e identidade.

No Restaurante Comunitário do Sol Nascente, localizado na Quadra 105 do Trecho 1, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, acompanhará de perto o serviço, participando das atividades junto à comunidade, das 13h às 14h.

“A gente sabe que Brasília é feita de muitas histórias, e os restaurantes comunitários estão presentes em milhares delas. Convido toda a população a viver essa comemoração com afeto, tradição e comida boa a R$1”, afirma a secretária.

Os 15 restaurantes comunitários que estão em funcionamento no DF oferecem almoço das 11h às 14h. O cardápio diário do almoço pode ser conferido no site oficial da Sedes-DF.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)