Restaurantes comunitários celebram o Dia Mundial da Água

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribuirá 1,4 mil copinhos (200ml) de água aos mais de 22 mil frequentadores dos 14 restaurantes comunitários mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes), em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado nesta terça-feira (22).

No Restaurante Comunitário de Sobradinho II, além dos materiais expositivos, está previsto um cardápio especial, a distribuição de água saborizada, além de uma unidade móvel da Caesb para hidratação do público.

O evento terá ainda degustação de água saborizada com frutas, que auxilia no aumento da hidratação das pessoas, e a apresentação de vídeos institucionais, além de um mural temático.

Para o presidente da Caesb, Pedro Cardoso, a Companhia exerce um papel fundamental na vida da população do DF. “Além de levar saúde por meio do saneamento básico e distribuição de água tratada, a Caesb desenvolve ações relacionadas à preservação do meio ambiente, por meio da proteção de mananciais, incentivo ao uso racional de água e plantio de árvores, garantindo que a água esteja disponível a todos”, destaca o presidente.

Dia Mundial da Água

As comemorações do Dia Mundial da Água começaram em fevereiro com a Gincana da Água, promovida pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) e pela Secretaria de Educação. Voltada para o público estudantil, das séries finais do nível Fundamental, das redes pública e privada de ensino, a ação teve como objetivo formar as novas gerações dentro de uma consciência ambiental, que enxerga a água não como um bem econômico, mas como um elemento vital para todos os organismos. A divulgação do resultado da competição virtual ocorrerá no dia 28 de março.

No dia 19 de março, a Caesb promoveu um Passeio Ciclístico em uma das paisagens mais importantes do Distrito Federal, a Floresta Nacional de Brasília (Flona), realizado em parceria com a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa); a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); a Caesb Esportiva e Social (Caeso) e associações de ciclistas. Durante o trajeto, foram plantadas 150 mudas de árvores típicas do Cerrado. A iniciativa visou despertar a população para a necessidade de preservação da vegetação que margeia os mananciais, para garantir uma água ainda mais pura para a população do Distrito Federal.

Serviço:

Dia Mundial da Água

Data: 22 de março de 2022 – 11h às 14h

Local: Restaurante Comunitário Sobradinho II

Endereço: AR 13 – Área Especial 08 – Quadra 03 – Setor Administrativo – Sobradinho

