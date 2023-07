Restaurantes comunitários aceitarão pagamento via pix

Após ser regulamentada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a modalidade passará a ser aceita em todos os 14 restaurantes comunitários

Os restaurantes comunitários do Distrito Federal passarão a aceitar a modalidade pix no pagamento das refeições. A medida foi autorizada mediante a lei 7.300, de 24/7/2023, que foi sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, nesta terça-feira (25).

A lei também prevê a instalação de placas de sinalização indicando o pagamento via pix e o modo de utilização da modalidade.

Após ser regulamentada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a modalidade passará a ser aceita em todos os 14 restaurantes comunitários. As unidades de Sobradinho e do Recanto das Emas já aceitam Pix.

“Com o Pix, as famílias vulneráveis terão mais uma alternativa para pagar as refeições, além de facilitar para as unidades quando for necessário dar o troco. É mais uma forma de facilitar o acesso da população aos restaurantes comunitários”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Nos 14 restaurantes comunitários, o custo do almoço é de R$ 1. O café da manhã é servido em 10 unidades (Brazlândia, Paranoá, Sol Nascente, Planaltina, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural e Recanto das Emas) ao custo de R$ 0,50, e o jantar pelo mesmo valor, no Recanto das Emas.

*Com informações da Sedes