Restaurante Comunitário do Itapoã terá três refeições todos os dias

O Restaurante Comunitário do Itapoã vai ampliar a oferta de refeições, com café da manhã, almoço e jantar todos os dias, incluindo domingos e feriados, a partir desta terça-feira (11). Com isso, o DF passará a ter cinco restaurantes servindo as três refeições diariamente, ao custo total de R$ 2, sendo café da manhã a R$ 0,50; almoço, R$ 1; e jantar a R$ 0,50. A previsão é que o Restaurante Comunitário do Itapoã aumente de duas mil para cerca de quatro mil a quantidade de refeições servidas por dia.

Para marcar a mudança, está prevista para esta terça, às 9h, solenidade no Restaurante Comunitário do Itapoã com a presença da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, e do administrador do Itapoã, Dilson Bulhões.

A ampliação só foi possível graças a renovação e mudança no contrato da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora dos restaurantes, com as empresas terceirizadas responsáveis pela produção de alimentação do equipamento. À medida que forem vencendo os contratos antigos, todos os novos passarão a prever as três refeições e abertura de domingo a domingo. A expectativa é que, em breve, todas as 16 unidades atendam com a capacidade máxima.

“Os novos restaurantes comunitários do Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira já iniciaram as atividades com as três refeições e abertura de domingo a domingo. E os próximos que serão inaugurados no segundo semestre, do Varjão e Samambaia Portelinha, também seguirão esse padrão. A exemplo da unidade do Itapoã, todos os restaurantes já em funcionamento vão ampliar a capacidade de atendimento. Os próximos serão os de Sobradinho 2 e de São Sebastião”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Desde a inauguração, em 2009, o Restaurante Comunitário do Itapoã só servia almoço, com uma média de 2.055 refeições diariamente. A previsão com o novo contrato e a oferta do café da manhã, almoço e jantar é de que passem a ser servidas uma média de 3.925 refeições, com mais de 1,4 milhão refeições por ano. Vale lembrar que, recentemente, o Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou a oferta gratuita de alimentação nos restaurantes para a população em situação de rua, com café da manhã, almoço e jantar para esse público.

Serviço

Implementação de café da manhã, almoço e jantar aos domingos no Restaurante Comunitário do Itapoã

– Data: 11/6 (terça-feira)

– Horário: 9h

– Endereço: Restaurante Comunitário do Itapoã – Quadra 61, Área Especial, entre conjuntos D/E, Condomínio Dellago

*Com informações da Agência Brasília.