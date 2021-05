O intuito da conversa era tratar de vacinação contra Covid-19 para professores e auxiliares da rede particular do DF

Uma encontro foi realizado nesta segunda-feira, 24, entre o presidente do Sindepes-DF, Luiz França e o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz. O intuito da conversa era tratar de vacinação contra Covid-19 para professores e auxiliares da rede particular do DF.

O sindicato apresentou seu requerimento embasado na classificação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, do qual os trabalhadores da educação superior fazem parte. Explicitando que a rede privada de ensino também está na linha de frente e exposta ao risco da Covid, em especial os professores que retornaram às salas de aula de maneira híbrida e têm contato com alunos e demais colaboradores.

O encontro teve participação também do secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, do diretor jurídico do Sinproep, Rodrigo de Paula, e do vice-presidente e do assessor da Presidência do Sindepes, Francisco Moreira da Cruz Filho e Thiago Gomes, respectivamente.

Além da missão dos profissionais da educação que é levar conhecimento e promover aprendizado, a educação é um dos pilares norteadores de um país e os profissionais da educação merecem total proteção estatal para que possam retornar as suas atividades com segurança.

O Sindepes/DF deixou claro o intuito de proporcionar segurança à saúde de tais profissionais tendo em vista, também, o fato de assegurar ao empreendedor do ensino privado a mantença de suas atividades, evitando a falência de muitas empresas no ramo educacional. O que justifica a solicitação de celeridade e prioridade na imunização da Covid-19.

“Entendemos que é de suma importância a vacinação também na rede privada de ensino, tanto para profissional de escola quanto para de faculdade. As aulas dos cursos que precisam ser presenciais voltaram e os professores e auxiliares estão expostos. Acredito que essa reunião no Ministério juntamente com ajuda do secretário de Educação do DF terá bons resultados. Saímos de lá esperançosos”, disse o presidente do Sindepes-DF, Luiz França.