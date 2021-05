Vacina: DF já vacinou mais de 2,1 mil pacientes acamados

Para receber o imunizante em casa, é preciso acessar o site vacina.saude.df.gov.br e solicitar o serviço. Uma vez preenchido o formulário, basta aguardar uma equipe da Secretaria de Saúde (SES) entrar em contato para agendar a vacinação

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal segue firme. Além dos grupos prioritários que puxam a fila no início da imunização, os pacientes acamados também estão sendo comtemplados. A capital federal já conta com mais de 2 mil pessoas nessa situação que tomaram a primeira dose da vacina.

A Unidade Básica de Saúde 1 do Núcleo Bandeirante é responsável por vacinar os moradores da região de cobertura. O gerente da unidade, Daniel Gottsch, explica como é feito o procedimento: “A equipe filtra os acamados da área de abrangência, liga para verificar as informações do paciente e vai até a casa da pessoa para a primeira dose da vacina. A equipe monitora a data da primeira dose e aplica a segunda dose em tempo oportuno”.

Considerando os locais de residência dos pacientes acamados, até o momento, a maioria foi vacinada na Região de Saúde Centro-Sul, onde foram aplicadas 410 doses. Seguem-se a Região de Saúde Central, com 386 pessoas vacinadas com a D1; Região Sudoeste, com 361 doses aplicadas; Região de Saúde Sul (356); Região de Saúde Oeste (250); Norte (178) e Leste (171).

Com informações da Agência Brasília