Réplica do Aedes aegypti em metal é destaque em ação educativa contra a dengue

Com 5,5 metros de comprimento, um enorme Aedes aegypti metálico chamou a atenção neste sábado (20) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Trata-se de uma das estratégias educativas da Secretaria de Saúde (SES-DF) para convocar a população no esforço contra o mosquito transmissor da dengue. A réplica foi o destaque da edição do Dia D de combate à doença, realizada desta vez no Plano Piloto.

“Eu fiz o mosquito nesse tamanho para demonstrar às pessoas que ele realmente é um monstro e nós, governo e comunidade, precisamos juntar esforços”, contou o enfermeiro e professor Maurício de Oliveira Chaves. O Aedes aegypti gigante foi referência nas explicações ao público sobre como o inseto é capaz de picar sem causar dor imediata, encontrar seres humanos a partir do calor e até criar estratégias para se proteger. “Não conseguimos matar o mosquito porque ele tem visão 360º”, exemplificou.

“A parte educativa é primordial para a vigilância ambiental. Quando estamos em uma ação de tamanha grandeza, conseguimos passar as informações e levar compreensão ao problema”, acrescentou a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental Sul, Sandra Silva. A rotina de visitar imóveis na Asa Sul, Lago Sul, Sudoeste, Octogonal, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Cruzeiro reforça o foco na conscientização.

Presente no evento, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou a amplitude das ações tomadas para o enfrentamento da dengue, da prevenção e do tratamento de pessoas com sintomas. “Temos visto números altos de casos, mas também temos dado respostas, atendendo às demandas, em todas as regiões administrativas”, afirmou. A gestora ressaltou o trabalho de todos os servidores envolvidos nas atividades, além de militares do Corpo de Bombeiros, e agradeceu ao apoio do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão.

Em paralelo, ao longo do dia, 25 agentes comunitários de saúde (ACSs) e de vigilância ambiental em saúde (Avas), com o apoio de 35 bombeiros militares, visitaram residências para identificar o Aedes aegypti e orientar sobre cuidados para evitar a criação de focos.

Imunização

A população pôde colocar a caderneta de vacinação em dia no GDF Mais Perto do Cidadão

O evento, com edição especial pelo aniversário de Brasília, também contou com um local de vacinação, montado em uma carreta climatizada da Defensoria Pública. Estavam disponíveis imunizantes para os públicos prioritários de doses contra a dengue e aquelas do calendário de rotina para adultos.

O Dia D de combate à dengue fez parte da programação do programa GDF Mais Perto do Cidadão, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), com a oferta de serviços públicos de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Com informações da Agência Brasília