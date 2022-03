Repatriados resgatados da Ucrânia foram vacinados em Brasília

As aeronaves pousaram às 12h27 desta quinta (20/3) trazendo 68 pessoas, sendo 16 crianças

A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou durante a coletiva desta sexta-feira (11) que os brasileiros que chegaram da Ucrânia ontem (10), em Brasília, foram vacinados assim que chegaram ao país.

Entre as 68 pessoas resgatadas, tiveram brasileiros, ucranianos, argentinos e um colombiano, além disso, 16 repatriados eram crianças. As aeronaves modelos KC-390 e Legacy chegaram às 12h27 na Base Aérea de Brasília, escoltadas por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB). De menor porte, o Legacy trouxe as pessoas com dificuldades de locomoção.

O secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, informou que dez pessoas foram vacinados contra a Covid-19, quatro contra a tríplice viral e cinco contra a poliomielite e que todos testaram negativo para Covid-19.