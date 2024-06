RenovaDF transforma espaços públicos do DF e muda histórias de vida com capacitação profissional

Valmiro de Oliveira Gomes tem 39 anos e até pouco tempo estava em situação de rua no Distrito Federal. Mas a vida dele está mudando pouco a pouco. Ele mora na Vila Matias, em Taguatinga, casou, tem uma filha de oito meses e acabou de concluir o curso de capacitação de auxiliar de manutenção no programa RenovaDF.

O programa é promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet), e tem ajudado milhares de pessoas a transformarem suas vidas.

Enquanto busca uma oportunidade de trabalho, Valmiro faz bicos na feira de Taguatinga. Ele conta que soube do programa no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).

Thales Mendes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

“Sempre trabalhei como ajudante, mas não tinha muita sabedoria (sobre os serviços). Aqui consegui adquirir mais experiência”, conta. “É importante ter um emprego e a bolsa que a gente recebe no curso ajuda bastante. Eu aprendi muito.”

Agora, ele se sente satisfeito por ter feito parte do programa, onde participou da revitalização de locais como o parquinho da QSA 3/4, em Taguatinga. Ele e sua turma refizeram o contrapiso e os alambrados, pintaram as paredes, além de arrumaram e pintaram os brinquedos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, ressalta o caráter transformador do RenovaDF. “As ações mais significativas do RenovaDF são a atenção e a transformação que ele proporciona às pessoas mais vulneráveis. Muito mais que um programa voltado para o desenvolvimento econômico, ele é voltado primeiro para o desenvolvimento humano”, aponta.

Parquinho da QSA 3/4, em Taguatinga, foi renovado pelos alunos do programa do GDF

O RenovaDF é o maior programa de capacitação profissional do país. Ele é realizado pela Sedet em parceria com as administrações regionais e oferece cursos de iniciação profissional aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), com duração de 240 horas em três meses, com 4 horas diárias de aulas.

Os alunos recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil, com aulas presenciais e práticas. Enquanto se qualificam, recuperam os espaços públicos de nossa cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol e Vilas Olímpicas.

Eles recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e uma Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Mais de 20,6 mil profissionais já foram capacitados desde 2021 e 2,3 mil equipamentos públicos foram recuperados em todo o DF. Para o 2º ciclo de 2024, 1,5 mil pessoas foram selecionadas, sendo 300 delas em situação de rua. Em 12 de junho, mais de 1,1 mil alunos participaram da formatura do primeiro ciclo de 2024 do RenovaDF.

O coordenador de Projetos do Senai-DF, Robson da Silva Soares, ressalta o papel transformador do programa tanto para quem participa, como para a população de modo geral. “É um programa muito completo. Em único projeto são alcançados vários objetivos. Diversos espaços públicos já foram reformados por meio do RenovaDF, que qualifica profissionais de diversas áreas atuando na prática”, salienta.

Com informações da Agência Brasília