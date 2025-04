RenovaDF certifica mais de mil alunos e anuncia novo ciclo com 2.500 vagas

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (24), no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou da formatura do 1º ciclo de 2025 do RenovaDF, maior programa de qualificação profissional do país. Ao lado da vice-governadora Celina Leão, dos deputados Rafael Prudente e Robério Negreiro, e do presidente da Fibra, Jamal Bittar, o chefe do Executivo local entregou certificados a 1.148 alunos que concluíram o curso oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Durante o ciclo, os participantes receberam aulas teóricas e práticas com foco em noções básicas de construção civil. Além da formação, os alunos também atuaram na revitalização de 91 equipamentos públicos em 14 regiões administrativas do DF, como quadras poliesportivas, praças, campos sintéticos e parquinhos. As cidades atendidas foram: Plano Piloto, Guará, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Estrutural, Riacho Fundo II, Samambaia, Fercal, Gama, Taguatinga, SIA, Cruzeiro e Águas Claras.

Ao discursar para os formandos, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância do programa como ferramenta de transformação social:

“Esse programa veio para que a gente pudesse retirar as pessoas não só da situação de desemprego, mas também do desamparo, recuperando a autoestima e oferecendo uma nova perspectiva de vida. O que acontece aqui não é só um curso de profissionalização. É uma reestruturação para a vida. São moradores de rua, refugiados, mulheres em situação de violência, todos com uma nova chance de se qualificar e voltar ao mercado de trabalho com dignidade”, afirmou o governador.

Ele também anunciou que o próximo ciclo do programa já está marcado para começar no dia 9 de maio, com 2.500 vagas. “Vamos ampliar o Renova porque a procura é muito grande. Nosso objetivo é atender a todas as pessoas que estão na fila, aguardando essa oportunidade”, completou Ibaneis.

Histórias que inspiram

Entre os formandos, está Maria da Paz, de 28 anos, moradora da Ceilândia. Ela conheceu o RenovaDF pelas redes sociais e, mesmo sem muitas expectativas iniciais, se surpreendeu com a experiência.

“No começo, eu não esperava que fosse tão bom. A gente trabalhou na manutenção de uma quadra na Vila das Pedrinhas e foi muito gratificante ver o sorriso dos moradores usando aquele espaço renovado. Me senti útil para a sociedade” contou Maria, emocionada.

Outra aluna formada foi Leide Bezerra, de 54 anos, moradora de Sobradinho I. Ela, que trabalha como personal chef, decidiu participar do programa para aprender a realizar pequenos reparos em casa.

“Eu não sabia nada de cimento, pintura, nada mesmo. Foram três meses de aprendizado. Fizemos reformas em quadras do Boa Vista e do Bela Vista, na Fercal. Recomendo muito o curso. É um crescimento ótimo para qualquer pessoa “, declarou.

Um programa de impacto

Desde que foi criado, o RenovaDF já certificou mais de 25 mil alunos, revitalizou mais de 2.500 equipamentos públicos e atendeu todas as 28 regiões administrativas do DF. Durante o curso, os participantes recebem uniforme completo, equipamentos de proteção, lanche, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e uma bolsa no valor de um salário mínimo.

Para Ibaneis Rocha, o sucesso do programa reflete o comprometimento do governo com a população mais vulnerável, “Esse é um programa vencedor, que precisa ser mantido por todos os governantes que vierem depois de mim. É um acerto desse governo, que quer se voltar cada vez mais para quem mais precisa no Distrito Federal”, concluiu.