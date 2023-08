Renovada frota de veículos que viabilizam enterro social

Os automóveis foram adquiridos para serem utilizados pelo Núcleo de Serviços Funerários (Nusef) da secretaria

Foi entregue pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) nesta quinta-feira (03), três veículos, do tipo furgão, para transporte de urnas funerárias.

Os automóveis foram adquiridos para serem utilizados pelo Núcleo de Serviços Funerários (Nusef) da secretaria, com objetivo de atender usuários beneficiados com Auxílio por Morte, na modalidade bens de consumo.

“O diferencial é a modernidade, os equipamentos de segurança, o conforto para os servidores e qualidade melhor para atender os familiares na hora de fazer remoção. A última vez que tivemos equipamentos dessa qualidade foi em 2008. São veículos novos, zero quilômetro, que proporcionam uma qualidade muito superior, porque os veículos anteriores já estavam ultrapassados. Vamos oferecer agora um serviço de mais qualidade”, reitera o chefe do Núcleo de Serviços Funerários da Sedes, Marcos Antônio Gomes dos Santos.

O Benefício Eventual, modalidade Auxílio por Morte, é concedido quando ocorre a morte de algum integrante da família. O objetivo dessa provisão temporária é reduzir as vulnerabilidades provocadas pela morte do familiar. A solicitação deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou em outra unidade socioassistencial de referência da família.

O Auxílio por Morte, sob a forma de bens de consumo, consiste na concessão de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela (caso a morte tenha ocorrido a menos de 24 horas do enterro), isenção de taxas do cemitério e colocação de placa de identificação, entre outros serviços que garantam a qualidade, dignidade e o respeito à família beneficiária. O serviço é conhecido como enterro social.

O transporte funerário, que está incluso na concessão do Auxílio por Morte/bens de consumo, é umas das atividades realizadas pelo Núcleo de Serviços Funerários da Sedes. As atividades diárias de transporte funerário, remoção de corpos e transporte de urnas funerárias são realizadas dos hospitais e Instituto de Medicina Legal (IML) para um dos seis cemitérios do Distrito Federal.

Os três novos veículos do Núcleo de Serviços Funerários têm capacidade para remoção e transporte de uma média de 900 cadáveres humanos e urnas funerárias por ano.

“O Núcleo de Serviços Funerários foi fundamental no período mais difícil que passamos, que foi durante a pandemia, amenizando as dores das famílias que precisaram dos nossos serviços para enterrar os seus familiares com dignidade. E vocês nunca deixaram de prestar um serviço de excelência, nunca deixaram de trabalhar. Sem os servidores do Nusef, teríamos muita dificuldade de atender à população. Os veículos são novos, têm ar condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, garantindo melhores condições de trabalho para os servidores e qualificando a prestação do serviço para as famílias”, ressalta o secretário executivo de Desenvolvimento Social, Jean Marcel Rates.

*Com informações da Agência Brasília