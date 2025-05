Remuneração de R$ 5 mil é o maior salário desta quarta-feira (28) nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (28), 797 vagas para quem procura um emprego. As posições são para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência. Há também postos exclusivos para pessoas com deficiência e jovens aprendizes.

O maior salário do dia é de R$ 5 mil para o cargo de gerente de marketing. Há uma vaga disponível. Os interessados devem ter experiência na função e ensino superior completo. Outra chance com a mesma remuneração é para gerente de supermercado. São cinco vagas, com exigência de experiência e ensino médio completo. Todas são para o Riacho Fundo II.

O cargo com mais vagas é para vendedor interno, um total de 80 para a Asa Sul. O salário oferecido é de R$ 1.518. A única exigência é que os candidatos tenham o ensino médio, podendo ser incompleto. As agências têm também 60 vagas para ajudante de açougueiro, em Samambaia Norte. Com remuneração de R$ 1.600, a oportunidade não exige experiência, apenas o ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

*Informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília