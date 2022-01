Rematrículas para centros olímpicos e paralímpicos

Nesse primeiro momento, as vagas serão destinadas somente aos alunos que já faziam parte do banco de dados de matrículas da pasta do Esporte

Os alunos dos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) de Sobradinho, Parque da Vaquejada e Setor O, que já eram matriculados, podem realizar o processo de rematrícula a partir desta quarta-feira (5) no site do Sistema de Gestão dos COPs (Sigecop), da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Os interessados devem iniciar o pedido de rematrícula de forma totalmente virtual, até o dia 14 deste mês. As datas respeitam o cronograma do edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Nesse primeiro momento, as vagas serão destinadas somente aos alunos que já faziam parte do banco de dados de matrículas da pasta do Esporte, com cadastro ativo em fevereiro de 2020. No ato do preenchimento do formulário de cadastro de inscrição, deverá ser informado, obrigatoriamente, o CPF do respectivo aluno, independentemente da idade. As turmas funcionarão com 100% da capacidade total de alunos, respeitando os protocolos de segurança da covid-19.

“Após um ano de muito trabalho para revitalizar as 12 unidades esportivas, vamos retornar às atividades presenciais em todos os nossos COPs com a capacidade total de alunos”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Quando finalizarmos os processos de rematrícula e matrícula, retomaremos a grade de aulas nas duas unidades de Ceilândia e na de Sobradinho. Com isso, todos os COPs estarão a pleno vapor durante o ano.”

O processo de rematrícula seguirá as etapas de cadastro de inscrição no Sigecop, análise das informações apresentadas pelo aluno, convocação para a apresentação da documentação, análise documental, divulgação da lista provisória dos alunos rematriculados, fase recursal quanto à primeira lista e divulgação do julgamento dos recursos e da lista definitiva. A previsão é que essa última fase seja publicada em 3 de fevereiro. Em breve serão iniciadas também as matrículas.

São dezenas de modalidades disponíveis, dependendo da unidade desejada. Entre elas estão natação, karatê, hidroginástica, atletismo, futebol society, futebol feminino, dança e basquete. Os alunos ou representantes legais que não tiverem acesso à internet poderão comparecer ao COP em que estudam para solicitar auxílio de um servidor na efetivação do cadastro de inscrição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Faça aqui sua rematrícula.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer